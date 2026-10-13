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Top e flop

E come per le impressioni a caldo che sono derivate da Torino-Udinese, il primo posto in questo speciale sui top e flop va a lui: Sandro Kulenovic. Ancora un gol pesante, di "Kule" parzialmente, che significa però punti in classifica per il Torino di Abate che trova la prima vittoria casalinga in questa Serie A. E insieme a lui, è un altro croato a prendersi la scena. E finalmente. Chi, invece, scende, lo fa in una maniera un po' a sorpresa. O, quantomeno, in una modalità che al Torino può fare male.

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