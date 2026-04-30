Il 2 maggio il Torino fa visita all’Udinese in una sfida che, almeno in apparenza, ha poco da offrire in termini di classifica. Granata e bianconeri hanno già blindato la salvezza e non hanno più obiettivi concreti in questa Serie A. Una di quelle partite di fine stagione in cui la classifica pesa poco, ma che può dire qualcosa in più sul futuro. Proprio per questo può diventare un banco di prova per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della prossima stagione e dare spazio a chi ha giocato meno. All’andata sorrise l’Udinese: 1-2 a Torino, inutile il gol su colpo di testa di Cesare Casadei maturato nel finale.

In generale il rendimento recente del Toro sul campo dell'Udinese è soddisfacente con appena due sconfitte nelle ultime dieci partite giocate in terra friulana. Il bottino complessivo di questa sfida narra invece di un totale meno sorridente ai granata: dei 41 incontri disputati sono solo i 9 successi del Torino contro i 15 pareggi e le 17 vittorie bianconere.

I precedenti del Torino sul campo dell'Udinese

L’ultimo incrocio in Friuli, a dicembre 2024, è stato tutt’altro che banale: 2-2 e partita in rimonta per il Torino, prima sotto di due gol e poi capace di reagire con Che Adams e Samuele Ricci.

Nelle due gare precedenti, invece, erano stati i granata a imporsi. Il 16 marzo 2024 la squadra allora allenata da Ivan Juric affrontò quella di Gabriele Cioffi con alcune scelte tattiche particolari: Adam Masina braccetto, Ricardo Rodriguez a tutta fascia e Nikola Vlasic - poi a segno - alle spalle di David Okereke e Duvan Zapata, anche lui in gol.

Ancora prima, il 23 ottobre 2022, altro successo granata al termine di una gara vivace. Il Torino partì fortissimo e trovò il vantaggio dopo appena un quarto d’ora: Ola Aina andò a segno su assist di Aleksej Miranchuk e poco dopo l’Udinese rispose con Gerard Deulofeu, servito da Destiny Udogie, ristabilendo la parità. Nella ripresa, però, fu Pietro Pellegri a decidere la partita, sfruttando al meglio un assist del neoentrato Nemanja Radonjic.

Per trovare l’ultima vittoria dei friulani in casa bisogna tornare al 6 febbraio 2022, in una gara tesa e ricca di polemiche: ben sette ammoniti e un finale incandescente. L’equilibrio si spezzò solo nei minuti di recupero, quando Nahuel Molina trovò il gol al 93’, seguito dal rigore trasformato da Ignacio Pussetto al 97’, che fissò il risultato sul 2-0.