Toro, col Milan servono punti: Baroni punta su (alcuni) precedenti contro le big

L'inizio di stagione del Torino era stato traumatico con gli otto gol subiti in due delle prime tre sfide di campionato. Questi pesanti ko erano arrivati contro due formazioni che giocano la Champions League, ovvero Inter e Atalanta. In seguito però i granata hanno saputo fornire delle buone prestazioni contro le altre squadre italiane che giocano le coppe europee, anche quando forse non ce lo si aspettava. A venire subito in mente, in tal senso, è sicuramente, la vittoria per 1-0 sul campo della Roma, ma sono stati molto importanti anche i risultati positivi contro Napoli e Juventus. Completano poi il quadro anche i pareggi contro Lazio (con la vittoria sfiorata) e Bologna.

Il Milan può far male, ma il Toro sa come si fanno punti con le big

E proprio in questo filone di avversarie di alto livello, arriva ora il match contro il Milan che è ancora l'ultima vera e propria big presente nel calendario del girone d'andata. Il Torino deve temere le qualità dei rossoneri perché sono una squadra compatta e che subisce molto poco, sono infatti rari i momenti in cui, in questo campionato, la banda di Allegri ha sbagliato la partita. Per mister Marco Baroni e il suo Toro però fino a questo momento uno dei (pochi) motivi di gioia in questa stagione è stato il rendimento nei big match degli ultimi mesi. Lunedì sera servirà quindi un'altra prestazione attenta e concentrata come si è visto contro Roma, Bologna, Napoli e Juventus. Non sono due caratteristiche scontate, come si è visto nei brutti errori difensivi che hanno condizionato le ultime due gare contro Como e Lecce. Il Torino è quindi chiamato a fare punti contro la capolista Milan per chiudere bene il 2025 e per provare a rilanciarsi in questo campionato, visto che ha già fatto vedere di saper affrontare bene queste partite, sulla carta, più complicate.