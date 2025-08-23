Torino, cala il numero di tifosi: -11,5% in un anno secondo un’indagine

I dati di un'indagine di StageUp e Ipsos in merito al numero di tifosi al seguito delle varie squadre nel campionato Serie A

Federico De Milano Caporedattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 06:22)

Alle porte del campionato di Serie A 2025/26 che per il Torino si aprirà a San Siro contro l'Inter, sono stati pubblicati i dati relativi ai tifosi delle varie squadre del calcio italiano per la passata stagione. Quelli che emergono non sono dati confortanti e che possono lasciare felice il popolo granata. C'è infatti un evidente calo nel numero di sostenitori al seguito del Toro in base a un'indagine pubblicata da StageUp e Ipsos che ogni anno si occupano della raccolta dei dati anche relativi al pubblico nel mondo del pallone.

Calano i tifosi al seguito del Torino: il dato dell'indagine — Come ogni anno StageUp e Ipsos hanno pubblicato i risultati della loro ricerca in merito al numero di tifosi nella Serie A di calcio, raccogliendo i numeri di abbonati, spettatori presenti per le partite allo stadio e dati dalle pay-tv. Ne emerge un quadro positivo per la Serie A in generale con un aumento di pubblico del 4,7% rispetto a giugno 2022: si tratta di un trend in crescita sia nel calcio maschile che in quello femminile. In casa Torino però i dati sono piuttosto preoccupanti perché sono stati stimati circa 409.000 tifosi nell'ultimo campionato mentre quelli della stagione 2023/24 erano calcolati all'incirca sui 462.000. Si tratta di una discesa dell'11,5% negli ultimi dodici mesi per il pubblico granata e che può essere indice di quello che è il sentimento di una parte di tifoseria che ha preferito seguire con meno frequenza le partite del Toro allo stadio o in televisione. Le altre società di Serie A in negativo rispetto alla passata stagione come seguito sono le retrocesse Monza (-16,8%) ed Empoli (-18,8%) che sono le uniche due che registrano un calo ancora più evidente di quello del Torino. Male anche Udinese (-5,9%), Genoa (-4%), Lazio (-8,2%), Fiorentina (-3,6%) e Juventus (-1,4%).

Le possibili cause di questo calo di pubblico granata — Il trend negativo in termini di risultati che ha caratterizzato gli ultimi mesi della scorsa stagione può essere certamente una causa che ha alimentato il sentimento di negatività attorno all’ambiente del Toro. In tal senso appaiono molto ben mirate le recenti dichiarazioni dell’ex DS Gianluca Petrachi che ha sottolineato come il pubblico granata sia desideroso di una nuova spinta e che la città di Torino sia stanca. Continua quindi la percezione sul fatto che nelle ultime stagioni l’andamento sia stato costante ma privo di emozioni o obiettivi importanti e questo ha come conseguenza una disaffezione della tifoseria. Anche di questo tema ne ha parlato lo stesso Petrachi che afferma di aver dato un consiglio al presidente Cairo.