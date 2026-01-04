Torino, chi è David Ricardo: dal sogno Europa alla crescita con Davide Ancelotti

Conosciamo nel dettaglio chi è David Ricardo, difensore brasiliano che piace al Torino per questa sessione invernale di mercato

Federico De Milano Caporedattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 06:22)

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e uno degli obiettivi principali del Torino è quello di rinforzarsi nel reparto arretrato: come già riportato su queste colonne, uno dei nomi appuntati nella lista mercato dei granata è quello di David Ricardo. La scelta di Baroni di passare da una difesa a 4 a una 3 ha infatti portato ad avere un numero ridotto di difensori centrali. Per aumentare il numero di scelte in difesa, è diventato quindi importante riuscire a trovare degli innesti di valore in questo mese di gennaio, in modo che l'allenatore del Toro possa avere più soluzioni. Con questo intento si è messo al lavoro il DS Gianluca Petrachi che ha individuato il brasiliano. Conosciamo ora meglio la sua carriera.

Torino, ecco le caratteristiche tecniche di David Ricardo — Una delle qualità principali che emergono osservando il profilo di David Ricardo, è sicuramente la sua duttilità. Il difensore brasiliano nasce infatti come centrale ma può agire tranquillamente anche come terzino sinistro. Essendo ancora piuttosto giovane - è un classe 2002 - ha ancora ampi margini di crescita che potrebbe sicuramente affinare in un campionato tattico come la Serie A. Petrachi in passato ha già dimostrato di avere un buon fiuto per gli affari dal Sudamerica e la speranza dei tifosi granata è che anche questo possibile innesto, se dovesse andare in porto, possa risultare prezioso per il Torino. David Ricardo è un centrale moderno perché nonostante i suoi 189 centimetri di altezza, ha un passo rapido. La sua velocità è infatti una delle sue chiavi di gioco che gli consente di ribaltare l'azione grazie anche al suo piede mancino, che però potrebbe essere un punto su cui lavorare ancora e crescere.

La carriera del difensore brasiliano e la crescita con il figlio di Carlo Ancelotti — Attualmente, Ricardo gioca in Brasile con il Botafogo. Il club brasiliano chiede una cifra compresa tra i 7 e i 9 milioni per poterlo cedere e il Toro non è l'unico club interessato. Ci sono infatti anche altre società italiane e spagnole sulle sue tracce che potrebbero consentirgli di coronare il suo sogno di volare in Europa. Un fattore importante per la sua carriera è stato sicuramente l'aver già lavorato con un allenatore europeo. Non si tratta di un tecnico qualsiasi, bensì di Davide Ancelotti, figlio di Carlo e suo assistente ai tempi del Real Madrid, che negli ultimi sei mesi ha guidato proprio il Botafogo. Con lui il difensore 23enne ha compiuto altri passi nel percorso di crescita soprattutto dal punto di vista della tattica difensiva. L'arrivo di David Ricardo nel club di Rio de Janeiro è stato solo l'ultimo passo di una carriera che lo ha già portato anche a vestire le maglie di Fluminense e Ceara, sempre in Brasile. Il suo esordio nella Serie A carioca è avvenuto nel 2022 ma ha dovuto aspettare poi fino al 2025 prima di tornare nel massimo campionato del suo Paese, visto che ha militato per ben due anni anche nel campionato brasiliano di Serie B. In carriera l'obiettivo di mercato del Toro vanta anche 3 presenze nella Copa Libertadores e un totale di 9 gol e 4 assist - ottenuti in tutte le varie competizioni - che testimoniano il fatto che sia un difensore a cui piace anche fare bene in zona offensiva.