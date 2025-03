Torino, Coco in difficoltà ma Vanoli ha fiducia: “Nessuna novità in difesa”

La piazza accusa il difensore equatoguineano, ma il tecnico granata mantiene la sua posizione e crede nel proprio giocatore

Davide Bonsignore 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 06:21)

Tasto dolente molto analizzato nella stagione del Toro è senza dubbio l'imprecisione di Saul Coco. Il numero 23 granata ha iniziato l'anno calcistico come una sorpresa, tra gol e prestazioni di livello, ma nel corso del campionato si è perso. Non è mai terminato il periodo degli errori in marcatura e proseguono le imprecisioni con la palla tra i piedi. L'episodio più recente è avvenuto a Parma: un retropassaggio che per poco non finiva in autogol è terminato in corner, che ha comunque permesso ai crociati di trovare il pari. Nel corso di questa settimana si sono alternate varie opinioni per un'eventuale soluzione a riguardo, ma Vanoli sembra non avere dubbi sulla strada da percorrere.

Coco ancora non dà sicurezze, ma Vanoli porta l'esempio del compagno — Come detto, l'equatoguineano fatica a trovare la giusta dimensione, e nelle ultime gare difficilmente ha fornito prestazioni convincenti. Il percorso stagionale del difensore ex Las Palmas sembra inverso rispetto a quello del compagno di reparto. A raccontarlo è proprio Vanoli, che in conferenza ne ha portato l'esempio: "A Coco ho fatto l’esempio di Maripan quando è arrivato. Espulsione con l’Inter, errore grave con la Fiorentina. Ma lui ha la personalità di farsi scivolare le cose addosso, sapendo che era solo una questione di tempo e poi ci avrebbe potuto dare una mano". Ad inizio stagione, infatti, il cileno sembrava un acquisto sbagliato, con troppi errori, talvolta costati punti pesanti - come negli esempi citati dal tecnico. Tuttavia, con impegno e dedizione, Maripan si è ripreso, e da non poche partite a questa parte lo si considera ormai il vero e proprio leader del reparto. Lo stesso, secondo Vanoli, deve fare Coco: non ascoltare le critiche (inevitabili e giustificate) ma proseguire con dedizione alla ricerca di una qualità che auspicabilmente prima o poi sarà mostrata in campo. Come del resto aveva fatto in avvio di stagione.

Vanoli non ha dubbi: Coco è titolare — A fronte di quanto detto sopra, va aggiunto che non è facile trovare alternative al numero 23 granata. Vanoli in conferenza ha parlato della possibilità di schierare Masina come difensore centrale, ma con Schuurs fuori dai giochi e il mercato lontano, non sembrano esserci molte possibilità. In ogni caso, a prescindere da questo, Coco nutre della massima fiducia da parte del proprio tecnico, che ci ha tenuto a ribadirlo anche nella giornata odierna: “Non penso ci saranno novità in difesa. Ho sempre detto: chi vuole diventare un giocatore da Torino deve andare sopra alle critiche, altrimenti non si può essere da Torino. Mi è successo anche a me. Uno deve saper accettare le critiche, siamo in un grandissimo club che pretende tanto. Coco è un giocatore forte e lo ha fatto vedere”. Non ci saranno dunque novità - salvo decisioni dell'ultimo minuto - per quanto riguarda la difesa nell'11 che scenderà in campo dal primo minuto contro l'Empoli: sarà ancora Saul Coco ad affiancare Maripan.