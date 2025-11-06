Toro News
Torino, Colucci ritrova Spalletti: il primo confronto Luciano lo ricorda ancora…

Ecco chi è il vice allenatore del Torino che sabato prenderà il posto di Baroni squalificato: scopriamo la sua carriera e come già conosce Spalletti
Federico De Milano
La brutta notizia per il Torino in avvicinamento al derby di sabato contro la Juventus, arriva dal Giudice Sportivo. Come si temeva, infatti, il tecnico granata Marco Baroni è stato squalificato per un turno in seguito al cartellino rosso che ha preso nell'ultima gara contro il Pisa. Sulla panchina dei granata sarà quindi presente il suo vice allenatore, Leonardo Colucci che guiderà per la prima volta il Toro da quando ha fatto il suo arrivo in estate assieme a Baroni e al resto dello staff.

La carriera di Leonardo Colucci: dal Pordenone alla Spal, passando per tanti anni nelle giovanili

Dopo una carriera da calciatore conclusasi a Modena nel 2011 e che vanta ben 209 presenze in Serie A - raccolte soprattutto con Verona e Bologna ma pure con Lazio e Cagliari -, Colucci ha iniziato la sua esperienza da allenatore. In primis parte subito dopo il ritiro come tecnico in seconda a Cesena ma poi si fa notare in tre stagioni alla guida delle giovanili del Bologna. Dopo la positiva esperienza in rossoblù, Colucci inizia ad allenare in prima squadra, guidando dal 2016 al 2024 i seguenti club sempre in Serie C: Reggiana, Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno, Juve Stabia e Spal. Nell'ultima stagione Colucci è però tornato a Bologna per allenare la formazione Primavera prima di accettare la chiamata di Baroni e vestirsi di granata in estate.

MILAN, ITALY - DECEMBER 12: Head coach of Pordenone Leonardo Colucci in the TIM Cup match between FC Internazionale and Pordenone at Stadio Giuseppe Meazza on December 12, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

Torino-Juventus sarà anche Colucci vs Spalletti: i due si affrontarono in un Inter-Pordenone del 2017

Un passaggio importante della carriere di Colucci è stato certamente il Pordenone, club che ha guidato per 23 partite nella stagione 2017/18. Quell'esperienza è stata importante per l'attuale tecnico in seconda del Toro, perché ha avuto modo di scendere in campo a San Siro con il suo undici neroverde in una match davvero speciale. Il 12 dicembre 2017 il Pordenone di Colucci riuscì a fare quasi l'impresa al Meazza contro l'Inter per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra friulana, che militava in Serie C, spinse infatti la partita fino ai calci di rigore senza perdere nei 90 minuti contro i nerazzurri che erano allora allenati da Luciano Spalletti. Si tratta proprio del tecnico che sabato sarà l'avversario del Torino essendo da pochi giorni il nuovo responsabile della panchina della Juventus, dopo l'esonero di Igor Tudor. Colucci e Spalletti avranno quindi modo di incontrarsi nuovamente a quasi 8 anni di distanza con il vice allenatore del Torino che avrà modo di mettersi in mostra in un derby molto importante per tutte e due le squadre.

