Torino, i precedenti con La Penna: l’ultima volta contro l’Inter un gol dubbio…

Davide Bonsignore Redattore 20 agosto - 12:58

Inter-Torino con La Penna è qualcosa di già visto...molto recentemente. Il fischietto romano si prepara a dirigere l'ultima gara della prima giornata di Serie A: il posticipo tra nerazzurri e granata in programma a San Siro alle ore 20:45 di lunedì 25 agosto che chiuderà il turno. Per il Torino è la seconda volta di fila che la sfida contro l'Inter sarà diretta da Federico La Penna. Nelle ultime occasioni non è andata bene per i granata, che hanno rimediato sei sconfitte. Nell'ultima, in particolare, proprio contro i nerazzurri, più di qualche dubbio su un gol annullato a Masina.

I precedenti del Torino con La Penna — La prima direzione di gara di la Penna in una gara del Torino risale alla stagione 2017/18. La squadra granata era allenata all'epoca da Siniša Mihajlović. I piemontesi vinsero fuori casa contro il Cagliari con un rotondo 0-4 firmato da Iago Falqué, Ljajic, Ansaldi e Obi. Mentre nel match contro il Verona risalente alla sedicesima giornata della Serie A 2019/20 La Penna fu protagonista di un contestato rigore assegnato agli scaligeri. Le ultime gare però, hanno visto i granata fronteggiare alcune tra le migliori formazioni della Serie A, rimediando sei sconfitte di fila. Nell'ultima poi, giocata lo scorso 10 maggio, La Penna ha annullato un gol di Masina per un fallo su Asllani, lasciando, però, più di qualche dubbio e non soltanto ai tifosi granata.

I numeri del Torino — Il bilancio dei piemontesi con il direttore di gara è tutto fuorché positivo. In dieci direzioni di gara (tutte in Serie A) i granata hanno vinto solo due gare. La prima contro il Cagliari, poi un match terminato 3-0 contro il Chievo Verona durante la Serie A 2018/19. Da allora sono arrivati un solo pareggio e sette sconfitte, sei di queste consecutive. In queste sei gare il Torino ha segnato solamente 4 gol, contro i 13 subiti. Bilancio decisamente negativo, a maggior ragione se si considera che due di queste sconfitte sono arrivate proprio contro l'Inter.