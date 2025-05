Torino, il pagellone di fine stagione: Vanja superstar, salto di qualità

Toro News assegna i voti definitivi ai granata: l'estremo difensore è stato la sorpresa dell'anno

Davide Bonsignore 27 maggio - 18:04

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Alla conclusione della stagione, è giunto il momento di dare i voti. La serie dei pagelloni comincia, come di consueto, con il portiere...ma quest'anno comincia anche con il migliore. Vanja Milinkovic-Savic, infatti, è stato la vera e propria rivelazione della stagione dei granata. Il portiere sin dall'inizio del campionato, ad agosto, ha messo le cose in chiaro, facendo capire di essere un giocatore nuovo rispetto alle scorse stagioni. Sarà stato il cambio sulla panchina della squadra, sarà stato il cambio di preparatore dei portieri, sarà stata una sua maturazione personale...ma il serbo in questa stagione ha tirato fuori il meglio di sé. Oltre a salvare il risultato in più occasioni, il numero 32 granata si è anche rivelato un para-rigori. Qualche imprecisione non macchia comunque quella che si può considerare la stagione migliore dell'esperienza calcistica di Milinkovic-Savic.

Partita top: Torino-Milan 2-1, Vanja superstar su azione e su rigore Difficile trovare una sola partita top per il portierone serbo che quest'anno ha più volte salvato la propria squadra. Tra le più spettacolari, sicuramente il ritorno in casa contro i rossoneri. In quella partita il Milan ha avuto un dato relativo agli expected goals pari a 2.45, 26 tiri totali, 8 in porta, 11 calci d'angolo. Insomma, dati offensivi importanti che si sono concretizzati in un solo gol: un tiro imparabile di Rejinders. Per il resto, Milinkovic-Savic è riuscito a salvare il risultato in molte occasioni su azione. Nel primo tempo già un grande salvataggio su Gimenez, poi nel secondo tempo ancora su Fofana, Felix e sullo stesso olandese. Una partita superlativa, coronata al 32' della prima frazione dalla super-parata sul rigore di Pulisic, battuto in modo ineccepibile ma salvato in modo incredibile. Partita eccezionale da parte del portiere serbo, che al termine dei 90 minuti ha totalizzato un rate di gol prevenuti pari a 2.07, con 7 parate di cui 3 in area di rigore.

Partita flop: Torino-Verona 1-1, un errore troppo costoso Poche partite flop in questa stagione da parte dell'estremo difensore granata, ma tra queste non si può non citare il ritorno in casa contro il Verona. Una partita salvata solo da una prodezza di Elmas, ma per il resto disastrosa, con il rigore sbagliato da Adams e l'espulsione di Ricci. Una sfida molto negativa anche per Milinkovic-Savic, che su un retropassaggio di Coco si è preso veramente troppo tempo prima di rinviare, addosso a Sarr, permettendo ai gialloblù di segnare un gol la cui colpa è al 100% del serbo. Non a caso, le sue statistiche per quella partita parlano di 0 parate e un rate di gol prevenuti addirittura negativo di 0.32.

Vanja, il pagellone: ecco il voto di fine stagione https://www.sofascore.com/player/vanja-milinkovic-savic/356160?utm_source=toronews.net&utm_medium=FootballPlayerCard Come detto in apertura, si parte dal migliore. Vanja Milinkovic-Savic ha vissuto una stagione da vera superstar in granata. Non a caso, è proseguita la sua ottima striscia di clean sheet: quest'anno ne ha portati a casa ben 11 su 39 presenze. 139 parate, il cui 64% (89) dentro l'area, mostrano la capacità che l'estremo difensore ha avuto quest'anno di salvare più volte il risultato. Inoltre, in questa stagione il serbo si è rivelato anche un para-rigori: su 7 subiti, Milinkovic-Savic è riuscito a impedirne la trasformazione in 4 casi. Numeri eccezionali, la cui ciliegina sulla torta è rappresentata dal rate di gol prevenuti, pari a 10,56. Se si volessero individuare lati negativi nella stagione del portiere granata, si potrebbero andare a considerare i troppi rischi che talvolta si è preso con la palla tra i piedi - che in alcuni casi, come visto sopra, hanno comportato difficoltà non indifferenti alla squadra - e il vizio, rimasto dalle stagioni precedenti, di non andare in uscita con il 100% di sicurezza. Ancora in troppe occasioni, infatti, il serbo ha tentato l'uscita salvo poi tornare indietro all'ultimo secondo, confondendo la difesa e non riuscendo ad impedire in modo efficace i tentativi di cross degli avversari. Questo chiaramente è solo un piccolo dettaglio in tutta la stagione del numero 32 granata, che ha comunque vissuto l'annata migliore della sua carriera. Non a caso, è stato proprio il serbo ad essere premiato con il Toro News Award. Per questi motivi, per Vanja Milinkovic-Savic, il voto definitivo di fine stagione assegnato non può che essere un 8!