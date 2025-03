Torino, Ilkhan torna ad allenarsi al Filadelfia: quali le prospettive?

Emirhan Ilkhan torna a vedere la luce. Il centrocampista turco, come ha annunciato lui stesso su Instagram , è rientrato ad allenarsi al Filadelfia per completare il suo percorso di recupero dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata lo scorso settembre durante un allenamento congiunto con la Primavera allo stadio Olimpico “Grande Torino”. Non è ancora chiaro quando potrà tornare ad allenarsi in gruppo, ma la riabilitazione è quasi ultimata, dopo lunghi mesi di lavoro personalizzato tra la Turchia e Torino (al centro Fisioelab e in alcuni campi della città, con preparatori al seguito). Può esserci la speranza di tornare a disposizione di Vanoli entro fine campionato.

Ilkhan, quali prospettive? Il turco dà la priorità al completo recupero

Infortunarsi al crociato è un bel colpo di sfortuna, figuriamoci se accade proprio nei dintorni di un trasferimento: proprio nei giorni in cui si fece male, Ilkhan era vicino al prestito in Turchia, al Konyaspor, dove perlomeno avrebbe potuto accumulare esperienza in campo. Così non è stato e, di fatto, Ilkhan ha perso una stagione. La giovane età lo aiuta (è un classe 2004), ha ancora una carriera davanti. Ora la priorità va data al suo completo recupero, affrettare le tempistiche non avrebbe alcun senso e tutto deve andare nel migliore dei modi. Così, in estate, Ilkhan potrà ripartire da zero e il contratto che lo lega alla società granata scade nel 2026. Certo è difficile ipotizzare per lui un futuro al Torino se si pensa che Vanoli nell’estate 2024 aveva dato via libera alla sua cessione in prestito.