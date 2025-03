Torino, la difesa è in crescita: con Parma ed Empoli test per nuovi clean sheet

Torino, a Monza è arrivato una rete inviolata preziosa per la crescita del reparto difensivo

La vittoria del Torino per 0-2 ottenuta domenica a Monza nella gara delle 12:30 è stata molto preziosa perché ha permesso al reparto arretrato granata di mettersi in mostra con una bella prestazione. Dalle chiusure di Guillermo Maripan, sempre più vero e proprio leader del reparto, fino all'attenzione dei due terzini nel non concedere nulla agli attaccanti biancorossi, quella dell'U-Power Stadium è stata una gara importante per aiutare il Toro a dare via ad una serie di partite in cui può sperare di tenere sempre la porta inviolata. Il calendario in tal senso è infatti benevolo perché dopo aver affrontare i brianzoli (fanalino di coda della classifica) adesso arrivano altri due impegni contro avversarie in lotta per non retrocedere e salutare la Serie A, si tratta di Parma ed Empoli ovvero squadre che non hanno brillato nel recente periodo per la loro produzione offensiva.