La scorsa estate uno dei primi innesti per il Torino dell'ex DT Davide Vagnati rispondeva al nome di Faustino "Tino" Anjorin. Dopo una stagione piuttosto positiva dal punto di vista personale con la maglia dell'Empoli, era però arrivata la retrocessione e così il classe 2001 era alla ricerca di una nuova avventura per restare in Serie A. E così si è presentata per lui l'occasione Toro ma a quasi dodici mesi dal trasferimento all'ombra della Mole per il centrocampista inglese sono ben poche le soddisfazioni in granata.

Nuovo problema fisico per Anjorin: i suoi infortuni in questa stagione

Nelle scorse. L'ex Chelsea è infatti vittima di un. Non si tratta del suo primo stop in questa stagione e questa serie di guai fisici che lo hanno afflitto in questi mesi, sono stati un grosso freno per lui che cercava continuità di rendimento anche con il Torino dopo la

La sosta forza più lunga in questa stagione per Anjorin è arrivata tra settembre e ottobre quando a causa di una fascite plantare è rimasto ai box per più di un mese saltando quattro partite (Parma, Lazio, Napoli e Genoa). Stesso problema anche nel mese di febbraio quando il numero 14 granata è dovuto rimanere fuori dai convocati per la gara casalinga con il Bologna. E adesso arriva il terzo stop in stagione per Anjorin con questo trauma all'anca sinistra che gli farà saltare il match con l'Inter e rimane da capire se potrà tornare per le ultime quattro sfide di questa Serie A.

Una serie di problemi fisici di entità differente che hanno però come costante la sfortuna nei confronti di un calciatore di talento che avrebbe potuto dare qualità al centrocampo del Toro in questa stagione ma che non si è potuto sempre allenare con continuità nella miglior condizione, proprio a causa di questi stop. A fine stagione scatterà l'obbligo di riscatto (grazie alla salvezza ormai praticamente certa) del cartellino di Anjorin con il club che dovrà versare 4,5 milioni di euro nelle casse dell'Empoli.