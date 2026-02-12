Torino, Marianucci si prende spazio: salvataggi e contrasti nel suo arco

Tra i nuovi acquisti di mercato, nessuno fino a questo momento ha giocato più di lui. Luca Marianucci è arrivato a Torino solo sul gong del mercato, nel penultimo giorno prima della chiusura delle trattative. Il profilo del difensore, giovane e promettente, ha subito riscosso consensi; meno la formula del trasferimento, un prestito secco che non permette di ragionare in ottica futuro. Intanto però Marianucci veste la maglia granata e con questa si sta mettendo in mostra, forte della fiducia che Marco Baroni gli sta dimostrando.

Tre partite e tre titolarità: per Baroni l'ex Empoli è già un punto fisso

Luca Marianucci è stato chiamato a raccolta da Baroni immediatamente dopo l'arrivo da Torino. Nella partita con il Lecce non è stato solo convocato, ma è stato schierato titolare nel ruolo di braccetto destro, in una gara in cui ha convinto salvo piccole sbavature. La prestazione è piaciuta a Baroni, che ha continuato a osservare in settimana il difensore di proprietà del Napoli e poi lo ha riconfermato. È successo contro l'Inter in Coppa Italia, dove ha faticato un po' di più contro Thuram, e poi ancora nell'ultimo match contro la Fiorentina. Tre gare, tutte e tre da titolare, tutte con una media di 80' a partita a dimostrazione di una centralità che sembra già acquisita.