Torino-Napoli 1-0, l’analisi del gol: la freddezza di Simeone è decisiva

L'analisi dell'azione che ha portato al gol di Giovanni Simeone, decisivo per il successo del Toro in casa contro gli azzurri di Conte

Federico De Milano Caporedattore 19 ottobre - 19:01

Il primo successo casalingo per il Torino arriva, a sorpresa, contro la squadra campione d'Italia in carica. I granata sconfiggono 1-0 il Napoli di Antonio Conte al termine di una prova finalmente convincente e dove è stato messo in campo il cuore Toro che i tifosi chiedono sempre alla squadra. La rete decisiva arriva al 32' del primo tempo e porta la firma di un ottimo Giovanni Simeone che segna il più classico dei gol dell'ex. Di seguito l'analisi dell'azione che ha portato al gol dei granata di Marco Baroni che è valso la prima vittoria in questa Serie A tra le mura amiche.

Nell'immagine 1 si nota come a dare il via all'offensiva del Toro dopo un'azione manovrata a centrocampo, sia stato Tameze che ha giocato come braccetto destro nella retroguardia a tre in questo match. Il pallone basso servito in verticale dal numero 61 francese è indirizzato verso Adams che ha fatto un movimento per venirgli incontro al limite dell'area.

La punta scozzese, spalle alla porta, ha tanta voglia di mettersi in mostra per brillare di fronte al proprio pubblico in questa chance da titolare cha ha avuto. Adams tenta così un dribbling che però non gli riesce, come si vede nell'immagine 2. Paradossalmente questo dribbling mancato è la fortuna del Toro visto che Gilmour mentre toglie la palla alla punta granata combina un danno per il suo Napoli.

Come si nota nell'immagine 3 infatti il pallone toccato dal numero 6 azzurro finisce verso l'area di rigore difesa da Milinkovic-Savic. Il più veloce ad approfittarne è Simeone che si trova tutto solo in area ed è in vantaggio rispetto ai difensori del Napoli che stavano invece controllando il pallone e anche la posizione di Adams.

Qui è davvero abile il numero 18 del Toro che realizza il più classico dei gol dell'ex. Il Cholito infatti non si fa prendere dalla frenesia di dover calciare ma aspetta il momento giusto facendo un paio di finte. Per Simeone questo è un gol molto importante perché ha dimostrato di avere ottime doti e soprattutto una grande freddezza nell'azione più importante della partita. L'argentino ha fatto anche sedere l'altro ex Vanja Milinkovic-Savic con la finta di corpo prima di calciare (immagine 4) e a quel punto a porta vuota per lui è un gioco da ragazzi spingere il pallone in rete.