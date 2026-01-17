Torino, porte girevoli sulle corsie esterne: cosa cambia per Baroni col mercato

In questa sessione invernale di mercato ci sono diversi movimenti tra entrate e uscite che il Toro potrebbe fare per quanto riguarda le fasce

Federico De Milano Caporedattore 17 gennaio - 06:30

Superata la metà di gennaio, il Torino sta ancora lavorando per formalizzare il primo nuovo acquisto da consegnare al suo allenatore Marco Baroni. Il problema legato al reparto difensivo è stato arginato con il reintegro nella lista Serie A di Saba Sazonov, che ha così "sostituto" Coco e Masina, volati in Marocco per la Coppa d'Africa (anche se i primo è tornato presto in Italia). Un altro reparto in cui pare essere necessario rivolgersi al mercato per trovare dei nuovi innesti e per rinforzare la rosa è quello degli esterni dove ci sono delle porte girevoli tra addii e nuovi arrivi.

Nuovi acquisti per il Toro: Obrador è in dirittura d'arrivo — Il primo nuovo innesto nella rosa granata, nel corso di questo mercato di gennaio, dovrebbe essere Rafa Obrador. Il laterale mancino è in dirittura d'arrivo dal Benfica e potrebbe presto unirsi al gruppo allenato da Baroni per iniziare a conoscere il calcio italiano. Il 21enne spagnolo viene giudicato dal DS Petrachi e da tutta la società, un profilo futuribile e sui può essere interessante scommettere. La ricerca di un nuovo terzino sinistro affidabile procede da parecchio tempo in casa Toro e i giocatori che sono arrivati negli ultimi anni non hanno quasi mai saputo offrire le giuste garanzie tecniche o fisiche. La speranza di Baroni e di tutti i tifosi è che Obrador, qualora si arrivasse alla definitiva fumata bianca, possa invertire questo trend e dimostrarsi un elemento di qualità per il Torino.

Da Biraghi a Nkounkou, passando per Dembele: chi può lasciare i granata — A far spazio al giocatore in forza al Benfica potrebbe essere uno tra Cristiano Biraghi o Niels Nkounkou. Entrambi questi esterni mancini sono arrivati sotto la Mole nel 2025 ma non hanno saputo imporsi e prendersi con continuità una maglia da titolare in questa squadra. L'italiano ex Inter e Fiorentina sta vivendo un momento calante in termini di rendimento e dodici mesi dopo il suo arrivo al Toro, potrebbe presto salutare. Il francese, invece, non è di proprietà del Torino ma è giunto in prestito la scorsa estate dall'Eintracht Francoforte. Sembra chiaro come la società abbia deciso di non puntarci molto e il suo riscatto sembra essere impossibile ad oggi, ecco perché potrebbe arrivare presto il suo saluto per cercare maggiori fortune con una nuova sistemazione. Attenzione anche alla situazione legata al futuro di Ali Dembele: il giovane ex Venezia dopo una stagione con alcune soddisfazioni, sotto la guida di Vanoli, ha trovato pochissimo spazio con Baroni e potrebbe partire in prestito per la seconda metà di campionato. Infine, c'è da monitorare anche quello che sarà il destino di Valentino Lazaro: l'austriaco rimane infatti in scadenza di contratto e il suo futuro è tutto da scrivere, molto (se non tutto) dipenderà dalle sue prestazioni in campo.