tor calcio mercato Calciomercato Torino, da Obrador alle cessioni: il punto di giornata

MERCATO

Calciomercato Torino, da Obrador alle cessioni: il punto di giornata

Calciomercato Torino, da Obrador alle cessioni: il punto di giornata - immagine 1
Obrador in dirittura d'arrivo, si lavora per Ricardo. In uscita dal Torino ci sono diversi giocatori: Biraghi, Nkounkou, Sazonov e Asllani
Piero Coletta

Continua il mercato del Torino, che si muove sia in entrata che in uscita. La prima sessione con Petrachi al comando potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione, soprattutto andando su profili che si sposino bene con il canovaccio tattico portato da Marco Baroni, quello del 3-5-2. Da Obrador, ormai in dirittura di arrivo, passando per Prati fino ad arrivare al capitolo cessioni - molto corposo - ecco il punto di giornata.

Obrador in dirittura di arrivo. Per Ricardo si continua a trattare

—  

E' in dirittura d'arrivo l'affare tra il Benfica e il Torino per Rafa Obrador. Il terzino 21enne potrebbe essere il primo acquisto della nuova era di Gianluca Petrachi alla direzione del club granata. Un profilo di qualità, Under 21 spagnolo, che con José Mourinho non sta però trovando spazio, chiuso dall’ex Roma Dahl. La trattativa è ormai ai dettagli, il giocatore potrebbe arrivare già nella giornata di domani a Torino. Da terzino al difensore centrale: il nome principale è quello di Ricardo. Si continua a trattare per il giocatore brasiliano mancino, su cui c'è anche l'interesse della Dinamo Mosca.

LEGGI ANCHE

La situazione Anjorin-Prati e l'intreccio con l'Empoli

—  

A centrocampo il Torino continua a monitorare Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari piace molto al club granata ed è visto come un possibile rinforzo per la metà campo. L'idea è quella di inserire Anjorin nella trattativa, ma c'è ancora un grosso nodo da risolvere. Non è ancora scattato obbligo di riscatto dall’Empoli, di conseguenza la trattativa non può ancora decollare sia da una parte che dall'altra. Tutti i fili portano ad Empoli.

Capitolo cessioni in casa Torino: Biraghi piace al Verona. Non è l'unico in uscita

—  

Per quanto riguarda le cessioni, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino già nel corso di questa sessione. Il primo nome è quello di Cristiano Biraghi: l'ex Fiorentina è fuori dal progetto tecnico e l'errore contro l'Atalanta è un po' la fotografia dei suoi ultimi mesi in casa Torino. Il Verona ha effettuato un sondaggio. Anche Nkounkou è al momento più fuori che dentro Torino e lo stesso si può dire per Asllani. Serve ancora trovare l'accordo con l'Inter per l'interruzione del prestito, ma l'albanese piace soprattutto in Spagna. Altro giocatore in uscita è Sazonov. Tutti e tre sono rimasti in disparte nelle ultime uscite proprio in ottica mercato, come aveva specificato Petrachi.

 

Leggi anche
Calciomercato Serie A: asse Premier caldo, colpo Roma e Fiorentina, novità Frattesi
Calciomercato Torino, da Obrador alle uscite: il punto di giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA