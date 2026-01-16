Calciomercato Torino, da Obrador alle cessioni: il punto di giornata

A centrocampo il Torino continua a monitorare Matteo Prati. Il centrocampista del Cagliari piace molto al club granata ed è visto come un possibile rinforzo per la metà campo. L'idea è quella di inserire Anjorin nella trattativa, ma c'è ancora un grosso nodo da risolvere. Non è ancora scattato obbligo di riscatto dall’Empoli, di conseguenza la trattativa non può ancora decollare sia da una parte che dall'altra. Tutti i fili portano ad Empoli.

Capitolo cessioni in casa Torino: Biraghi piace al Verona. Non è l'unico in uscita

Per quanto riguarda le cessioni, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino già nel corso di questa sessione. Il primo nome è quello di Cristiano Biraghi: l'ex Fiorentina è fuori dal progetto tecnico e l'errore contro l'Atalanta è un po' la fotografia dei suoi ultimi mesi in casa Torino. Il Verona ha effettuato un sondaggio. Anche Nkounkou è al momento più fuori che dentro Torino e lo stesso si può dire per Asllani. Serve ancora trovare l'accordo con l'Inter per l'interruzione del prestito, ma l'albanese piace soprattutto in Spagna. Altro giocatore in uscita è Sazonov. Tutti e tre sono rimasti in disparte nelle ultime uscite proprio in ottica mercato, come aveva specificato Petrachi.