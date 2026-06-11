Abate punterà su Njie la prossima stagione? Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus su Alieu Njie, con particolare attenzione al futuro dell'attaccante granata. Lo svedese, dopo l'esordio a 19 anni nel massimo campionato italiano con Paolo Vanoli in panchina, con l'ex terzino potrebbe avere più chance in campo rispetto al passato. Il numero 92 del Toro ha totalizzato appena 289' in campo quest'anno: "I mezzi non mancano all'esterno d'attacco che con Baroni non ha mai avuto grande considerazione e che con D'Aversa ha dovuto aspettare il suo turno, visto che l'allenatore per sistemare la classifica è ripartito dalle certezze, prima di dare spazio agli altri". Con Abate potrebbe esserci la consacrazione decisiva soprattutto con Cacciamani al suo fianco: "Con l'arrivo di un esordiente come Abate in panchina è stata varata la moda giovane. In attacco il neo allenatore ha già in casa le scelte per portare avanti la linea: basta dargli fiducia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.