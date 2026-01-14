Calciomercato Torino, Obrador è a un passo: i dettagli

Mentre prosegue la trattativa per David Ricardo, il Torino si prepara ad accogliere il primo colpo di mercato della nuova era Petrachi. Il club granata è infatti vicino a chiudere per Rafael Obrador , giovane talento spagnolo, atteso in Italia nei prossimi giorni per iniziare la sua prima avventura in Serie A.

Petrachi rafforza la corsia di sinistra

La fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Attualmente in forza al Benfica, l’esterno sinistro classe 2004 è considerato un profilo di grande prospettiva su cui la dirigenza granata ha deciso di puntare con convinzione. Cresciuto calcisticamente in settori giovanili di assoluto prestigio, tra cui quello del Real Madrid, lo spagnolo abbina qualità tecniche a velocità: innesto pensato per offrire soluzioni immediate sulle corsie laterali, uno dei punti critici della prima parte di stagione del Toro. L’intesa tra Torino e Benfica si basa su un prestito con diritto di riscatto. Resta però un ultimo nodo da sciogliere: se da un lato i due club sono ormai vicini all’accordo e il giocatore spinge per il trasferimento a Torino, dall’altro manca ancora l’ok del Real Madrid, che detiene una clausola di diritto di recompra.