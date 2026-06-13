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Calciomercato Serie A

L'attenzione del calcio mondiale è tutta rivolta a quello che accade a Stati Uniti, Canada e Messico. Il divertimento è assicurato, ma è anche un terreno fertile per gli addetti ai lavori per dare un'occhiata a possibili innesti in vista della prossima stagione. Siamo ai nastri di partenza del calciomercato, con le squadre di Serie A che puntano a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra queste, chiaramente, anche il Torino, che ha da poco ufficializzato il nuovo tecnico Ignazio Abate. Non tutte le società di massima serie però hanno ancora le idee chiare per quanto riguarda l'allenatore da cui costruire un mercato in sintonia con il direttivo sportivo. Molte, invece, si stanno già attrezzando. Vediamo quali sono stati i movimenti, i sondaggi e le trattative della giornata che stiamo mettendo alle spalle.

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