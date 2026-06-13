Dalla giornata di ieri, venerdì 12 giugno, al Torino si è aperta una nuova era. Ignazio Abate ha ufficialmente preso il posto di Roberto D'Aversa e ha firmato un contratto che lo legherà al club granata fino al 2028. Ora, per il tecnico nato a Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento, è tempo di definire la squadra che lo accompagnerà in questo nuovo percorso. Per quanto riguarda lo staff tecnico, potrebbe profilarsi un possibile ritorno in Serie A. L'ultima esperienza di Lucas Biglia nel massimo campionato italiano risale infatti al Milan, dove ha concluso la sua avventura nel 2020, prima di chiudere la sua carriera da calciatore in Turchia prima al Fatih Karamguruk poi all'Istanbul Basaksehir. Proprio l'ex centrocampista argentino è stato compagno di squadra di Ignazio Abate e ora potrebbe tornare in una veste diversa. È quanto riporta Gianluca Di Marzio, che fa anche il nome di Gabriel Raimondi, attualmente al Maiorca, in Spagna, e già membro dello staff di Sinisa Mihajlovic durante l'esperienza del tecnico serbo sulla panchina granata tra il 2016 e il 2018.