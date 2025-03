Torino senza motivazioni? Vanoli: “Ecco che cosa ci spingerà a vincere”

La posizione a metà classifica non aiuta, ma il tecnico granata rassicura la piazza: "In ogni gara trovo motivazioni"

Davide Bonsignore 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 19:15)

Nella giornata di domani, sabato 8 marzo, il Torino è atteso, a partire dalle 15, sul campo del Parma per tentare di far proseguire la striscia di due vittorie consecutive con cui si presenta allo Stadio Ennio Tardini. Come di consueto, alla vigilia della gara, il tecnico Paolo Vanoli ha presentato la sfida in conferenza stampa. I giornalisti presenti hanno espresso preoccupazione riguardo alla posizione a metà classifica della squadra, la cui troppa tranquillità potrebbe far perdere concentrazione e motivazione con conseguenze sui risultati.

Vanoli: "In ogni gara trovo motivazioni" — La perdita di motivazione dovuta a una posizione troppo serena in classifica sembra non essere un problema per Paolo Vanoli. L'ex tecnico del Venezia ha dimostrato, da quando è arrivato, di avere la grinta adeguata per mantenere sempre alta la concentrazione e per creare un ambiente motivato ed entusiasta. I rinforzi che sono arrivati nel mercato di gennaio, oltretutto, hanno ampliato la concorrenza, fattore che non può che favorire lo sforzo per mantenere alta la concentrazione. A questo proposito, il tecnico granata ha rassicurato la piazza: "In ogni gara trovo motivazioni, abbiamo motivazioni molto alte. A volte te le dà la classifica, a volte il processo...Volete trovare motivazioni su domani? Abbiamo sette punti in più dell'andata e migliorare ulteriormente, poi la terza vittoria di fila ed è un motivo di crescita. E ce ne sono tante altre..."

Vanoli: "Si parla di Europa, ma..." — Come detto, le motivazioni chiamate in causa dal tecnico riguardano un confronto tra la prima parte della stagione e quella che sta vivendo la squadra: nel girone d'andata ci sono state evidenti difficoltà, prevalentemente imputabili all'infortunio del capitano Zapata. Oggi, però, la squadra appare rinnovata: l'ambiente è positivo, i risultati stanno arrivando e il gioco in campo è decisamente migliorato. Con un trend in netto miglioramento, alcuni iniziano a sognare, ma Vanoli ci tiene a tenere tutti con i piedi per terra: "Dobbiamo chiudere il discorso salvezza. Si parla d'Europa, ma dobbiamo prima chiudere un discorso e poi aprirne un altro. Le motivazioni saranno sempre altre. E vedremo che cosa ce le può dare, bisogna sempre trovarle". Dopo le recenti vittorie con Milan e Monza, e un calendario favorevole - le prossime sfide contro Parma ed Empoli sono chiaramente alla portata - diversi opinionisti si sono interrogati sulla possibilità dei granata di sognare ancora l'obiettivo che a inizio stagione sembrava alla portata: una qualificazione alle coppe europee. Come ha sempre ribadito, Vanoli vuole che la squadra si concentri prima sugli obiettivi vicini, a partire dalla salvezza (con i simbolici 40 punti). Una volta raggiunti quelli, sarà il momento di parlare di altro. Quel che è evidente è che i granata non faticheranno a trovare motivazioni, e anche se l'Europa si rivelerà soltanto un'illusione, non potrà che far bene alla mentalità della squadra.