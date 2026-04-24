La stagione di Lapo Siviero si può racchiudere con una parola: cambiamenti. Il portiere classe 2006, arrivato al Toro nel luglio 2024 dopo essersi trasferito dal Vicenza, ne ha vissuti diversi nel giro di pochi mesi: da titolare in Primavera ai Mondiali U20 con l'Italia, dalla promozione a terzo portiere in prima squadra al rinnovo di contratto arrivato giusto ieri.

Torino, il percorso di Siviero: in Primavera inizia come secondo, poi sorpassa Plaia

Torino, il percorso di Siviero: cinque mesi da titolare con Baldini, poi il salto in prima squadra con Baroni-D'Aversa

Quando il Toro prende Siviero, lo fa pensando in prospettiva. Ludergnani cerca primo e secondo portiere per la Primavera 2024-2025: sceglie Plaia, prelevato dallo Spezia, e Siviero, cresciuto in casa Vicenza e reduce da una stagione divisa tra Primavera 2 e prime convocazioni in Serie C e Coppa Italia. Il responsabile del settore giovanile granata ha la possibilità di visionare Siviero già mesi prima, ottenendo il prestito dal Vicenza in occasione del torneo di Viareggio. Le sensazioni sono positive e così in estate arriva il trasferimento ufficiale in prestito biennale con l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo nel giugno 2026. Inizia la stagione 2024-2025: Plaia è il titolare designato, Siviero gli è secondo. Poi però le gerarchie cambiano a partire da febbraio quando all'ex Vicenza viene attribuita una maggior modernità nell'interpretazione del ruolo, in particolare nel gioco con i piedi. Quando Fioratti prende il posto di Tufano, si conferma la nuova gerarchia.Siviero inizia la stagione 2025-2026 da dove l'aveva terminata, come primo portiere del Torino Primavera. Viene premiato miglior portiere al Mamma e Papà Cairo ad agosto, inizia il campionato con Fioratti e poi a metà settembre lascia Torino momentaneamente per partecipare ai Mondiali Under 20 con l'Italia (è terzo portiere in azzurro) in Cile. Quando rientra a metà ottobre riprende i pali che aveva lasciato al suo nuovo secondo, Leonardo Santer prelevato in estate dal Trento. Inizia parallelamente ad allenarsi con la prima squadra, con cui si sposta in via temporanea a dicembre quando Israel si infortuna. A quel punto Santer è il primo portiere in Primavera con Siviero che fa solo un paio di apparizioni sporadiche a gennaio. Il mercato invernale poi gli presenta una nuova opportunità, il salto tra i grandi. Popa saluta, quindi si libera lo slot di terzo portiere in prima squadra, slot che il Toro sceglie di affidare a Siviero. Una promozione in via definitiva e anche un segnale di fiducia, confermata ulteriormente con il rinnovo del contratto fino al 2029.