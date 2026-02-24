L'approdo di Roberto D'Aversa a Torino riporta in città una vecchia conoscenza granata. Salvatore Sullo torna al Filadelfia dove aveva messo piede per la prima volta da collaboratore nello staff di Gian Piero Ventura. Ora segue le orme di D'Aversa, tecnico con cui aveva condiviso le esperienze professionali al Lecce e all'Empoli. Si tratta quindi di un ritorno al passato per Sullo, pronto a ricominciare da dove era andato via a fine 2016.
Torino, torna Sullo: lo storico vice di Ventura in granata dieci anni dopo i saluti
Sullo, l'incontro con Ventura nel 2005 e un sodalizio decennale—
Salvatore Sullo incontra Gian Piero Ventura nel lontano 2005 al Messina. Sasà gioca, è in Sicilia da quattro anni e, dopo aver sconfitto una grave malattia, è di nuovo in campo. Ventura si presenta come nuovo allenatore per la stagione 2005-2006 e incontra lì l'uomo che poi lo avrebbe seguito per un decennio. Quando Salvatore appende gli scarpini al chiodo nel 2009, trova subito un mentore in Ventura, che sceglie di portarlo con sé al Bari in Serie A nel ruolo di vice. Dopo un biennio in Puglia - decimo posto nella prima stagione, ventesimo e retrocessione nella seconda - Ventura approda al Torino e anche lì conferma Sasà come vice. I due partono dalla Serie B e conquistano la promozione in Serie A con i granata, chiudono l'anno successivo al 16esimo posto e ottengono la settima piazza in campionato nell'anno dopo ancora con il raggiungimento dell'Europa League. Nella stagione 2014-2015 Sullo è ancora al fianco di Ventura quando il Toro raggiunge gli ottavi di Europa League e di Coppa Italia, in un anno chiuso in campionato al nono posto. Quando nell'estate 2016 il tecnico genovese risolve consensualmente il contratto con il club granata per prendere la guida della Nazionale, non ha dubbi sul braccio destro: Sullo. Terminata l'avventura azzurra con la mancata qualificazione ai Mondiali e con l'esonero, le strade di Ventura e Sullo non si separano ma proseguono insieme anche se per pochi mesi al Chievo.
Sullo, dopo Ventura due esperienze da primo allenatore poi il nuovo mentore D'Aversa—
Dopo il Chievo, per Sullo si presenta un'occasione come prima guida. Il Padova, retrocesso in Serie C, bussa alla porta dell'ex vice di Ventura e gli affida la panchina. L'esperienza dura però soli sei mesi: il Padova è quinto a gennaio nel proprio girone, Sullo viene esonerato e deve ripartire. La seconda occasione arriva dal Messina, neopromosso in Serie C dopo la stagione 2020-2021. Anche qui è esonero dopo pochi mesi, con la squadra terz'ultima a ottobre; viene poi richiamato a stagione in corso, ma non accetta di riprendere la guida. Archiviato anche questo capitolo, Sasà si guarda intorno e poi trova un nuovo mentore da seguire: Roberto D'Aversa. Le strade si incrociano nell'estate 2023 quando Sullo entra a far parte dello staff del successore di Baroni in granata come collaboratore tecnico. L'esperienza di D'Aversa dura meno di una stagione, con il Lecce che a fine stagione si salva ma che toglie la panchina a marzo al tecnico dopo la testata all'indirizzo di Thomas Henry, calciatore del Verona. D'Aversa riparte dall'Empoli e così Sullo è promosso a vice allenatore in una stagione, 2024-2025, in cui però i toscani vengono retrocessi. Dopo otto mesi di stop, ora riparte la corsa: Sullo torna a Torino a dieci anni dai saluti con Ventura.
