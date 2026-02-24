Torino, torna Sullo: lo storico vice di Ventura in granata dieci anni dopo i saluti

Sullo, l'incontro con Ventura nel 2005 e un sodalizio decennale

Salvatore Sullo incontra Gian Piero Ventura nel lontano 2005 al Messina. Sasà gioca, è in Sicilia da quattro anni e, dopo aver sconfitto una grave malattia, è di nuovo in campo. Ventura si presenta come nuovo allenatore per la stagione 2005-2006 e incontra lì l'uomo che poi lo avrebbe seguito per un decennio. Quando Salvatore appende gli scarpini al chiodo nel 2009, trova subito un mentore in Ventura, che sceglie di portarlo con sé al Bari in Serie A nel ruolo di vice. Dopo un biennio in Puglia - decimo posto nella prima stagione, ventesimo e retrocessione nella seconda - Ventura approda al Torino e anche lì conferma Sasà come vice. I due partono dalla Serie B e conquistano la promozione in Serie A con i granata, chiudono l'anno successivo al 16esimo posto e ottengono la settima piazza in campionato nell'anno dopo ancora con il raggiungimento dell'Europa League. Nella stagione 2014-2015 Sullo è ancora al fianco di Ventura quando il Toro raggiunge gli ottavi di Europa League e di Coppa Italia, in un anno chiuso in campionato al nono posto. Quando nell'estate 2016 il tecnico genovese risolve consensualmente il contratto con il club granata per prendere la guida della Nazionale, non ha dubbi sul braccio destro: Sullo. Terminata l'avventura azzurra con la mancata qualificazione ai Mondiali e con l'esonero, le strade di Ventura e Sullo non si separano ma proseguono insieme anche se per pochi mesi al Chievo.