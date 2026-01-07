Torino-Udinese, il punto dalla biglietteria: i tifosi rispondono ancora presente

In scena la prima delle partite del New Year Pack: anche nell'infrasettimanale l'affluenza è buona

Irene Nicola Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 06:22)

La voglia di confermare i segnali dati nella vittoria sul Verona e di far dimenticare la sconfitta con il Cagliari. Il Torino si prepara a tornare tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino con l'intento di dare vita a un nuovo filotto positivo e con la speranza di chiudere al meglio un girone d'andata che, arrivati al giorno della diciannovesima e ultima giornata, lo vede a -3 da un importante settimo posto. Quale sarà la risposta dei tifosi? Un'indicazione, come sempre, è fornita dal dato relativo ai biglietti venduti.

Torino, i tifosi rispondono presente: con l'Udinese buona risposta — L'infrasettimanale e il freddo non fermano i tifosi granata, che hanno risposto presente per la partita contro l'Udinese come dimostra il gran numero di biglietti venduti all'interno dell'Olimpico Grande Torino. Non sorprende la Maratona praticamente soldout, con solo qualche seggiolino nei settori più laterali a rimanere ancora vuoto. Consistente anche l'afflusso di tifosi in Primavera, dove solo un paio di centinaia di biglietti risulta ancora disponibile. La maggior parte dei seggiolini vuoti si concentra nelle tribune e nei Distinti, dove chi volesse acquistare un tagliando last minute potrà ancora farlo.

Torino, le promozioni per la partita e il New Year Pack — Sulla risposta per la partita con l'Udinese incidono anche le promozioni del Toro, relative alla sfida con i friulani e non solo. Chi ha assistito allo stadio alla gara con il Cagliari ha potuto infatti aggiudicarsi un tagliando per l'Udinese a un prezzo ridotto. Inoltre il match di questa sera è il primo facente parte del New Year Pack, un pacchetto a prezzo ridotto che comprende la gara con i friulani ma anche le sfide con Roma e Lecce. La promozione è ancora attiva: gli adulti possono acquistare il pacchetto a partire da un prezzo di 39 euro, gli Under 18 pagano invece 29 euro per la Curva Primavera.