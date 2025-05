Toro, la difesa riparte da Maripan: “Cerco di essere sempre un buon esempio”

Nel corso della prossima sessione estiva di mercato potrebbero essere parecchi i movimenti del Torino in entrata e in uscita. Ad oggi sono infatti ben poche le certezze della rosa granata di cui disporrà l'anno prossimo il tecnico Paolo Vanoli : anche nel reparto difensivo non ci sono tanti punti fermi e sono diverse le situazioni in bilico tra riscatti, scadenze di contratto e giocatori con il futuro in bilico. Uno dei giocatori da cui tutto il Torino vuole ripartite è senza dubbio Guillermo Maripan .

Maripan premiato con il "Pallone Granata" dall'Associazione Ex Calciatori Granata

Nell giornata di ieri - martedì 20 maggio 2025 - Guillermo Maripan è stato premiato con il "Pallone Granata", si tratta di un riconoscimento che viene dato da parte di una giuria dell'Associazione Ex Calciatori Granata al miglior giocatore del Toro in una singola stagione. Il migliore della squadra di Vanoli in questo 2024/25 è stato quindi il difensore cileno che ha ringraziato tutti per questo bel premio consegnatogli presso il Castello Reale di Moncalieri e ha poi spiegato alcuni concetti importanti in merito a questa sua prima annata al Toro: "Cerco di essere un leader positivo e un esempio positivo in campo, per me questo è l'aspetto più importante. Per me la stagione è stata difficile, se vuoi fare cose in grandi è complicato perché il calcio è difficile. Secondo me però abbiamo fatto una buona stagione per crescere e capire cosa ci possa servire per diventare una buona squadra il prossimo anno. Il 4 maggio è stato bellissimo, per me era la prima volta e c'erano tante emozioni. La storia del Toro è importante e mi piace molto, è stato bellissimo".