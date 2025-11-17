Toro, l’infortunio di Simeone lascia un vuoto in attacco: Zapata prova a colmarlo

Baroni ha perso il suo principale punto di riferimento in attacco: i tifosi sperano di poter riammirare un Duvan Zapata protagonista

Federico De Milano Caporedattore 17 novembre - 06:20

I tifosi del Torino nell'ultimo anno sono stati costretti a perdere l'abitudine di vedere al centro del loro attacco un centravanti di assoluto spessore come Duvan Zapata. L'attaccante colombiano si è fatto male gravemente a ottobre 2024 e la scorsa estate - dopo un lungo periodo di recupero - è tornato in campo per la gioia di tutto il popolo granata. Tuttavia, fino a questo momento l'ex Udinese e Atalanta non è mai partito da titolare e i tifosi del Toro sperano che possa presto tornare a trascinare tutto il reparto avanzato. In tal senso, potrebbe esserglisi presentato in questa sosta della Serie A un evento che gli darà modo di avere più minutaggio.

Sfortuna per Baroni: l'infortunio di Simeone toglie una certezza al Torino — La peggiore notizia che arriva dalla sosta per le nazionali attualmente in corso è sicuramente quella legata all'infortunio di Giovanni Simeone. Il tecnico granata Marco Baroni ha perso così il suo punto di riferimento principale in attacco perché l'argentino è sempre partito da titolare fin qui in Serie A (tranne nella trasferta di Bologna). Questa defezione - lesione al retto femorale della coscia sinistra - lo obbliga a stare fermo per alcuni giorni e sarà quindi necessario trovare delle nuove soluzioni per il reparto avanzato con Ché Adams sempre pronto a caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle, come ha sempre fatto da dopo l'infortunio di Zapata. Ma c'è grande curiosità e attesa anche per capire quale sarà il minutaggio e la condizione atletica proprio del colombiano.

Adesso Zapata può avere più minutaggio — C'è quindi attesa per capire quale sarà lo stato di forma di Zapata che è sempre un idolo per la tifoseria e anche in occasione dell'ultimo allenamento a porte aperte è stato calorosamente applaudito e acclamato dal pubblico. Questo sfortunato infortunio di Simeone apre le porte a degli scenari nuovi nell'attacco del Toro e certamente il colombiano avrà l'opportunità di vedere crescere il suo minutaggio in campo. Fino a questo momento il numero 91 granata ha totalizzato appena 61 minuti in campo in Serie A e quindi ci vorrà ancora della cautela. Dopo un periodo così lungo senza giocare match di campionato, il rientro del 34enne deve essere graduale e lo staff medico del Torino lo sta infatti gestendo senza fretta per non correre rischi. Ci si può comunque attendere di vederlo in campo per porzioni maggiori della partita e i prossimi impegni in calendari contro Como e Lecce saranno dei test interessanti per capire l'evoluzione di Zapata e quali potranno essere gli scenari in merito alla sua stagione.