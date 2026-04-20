La partita del Torino a Cremona è stata abbondantemente negativa con nessuna palla gol creata e un risultato finale per 0-0 che ha ovviamente deluso i tifosi. Non si è salvato praticamente nessuno dei giocatori granata in campo allo Zini ma per uno di loro c'è stato un ruolo leggermente nuovo rispetto al solito: si tratta di Marcus Pedersen che ha tenuto una posizione più offensiva del solito.

Pedersen alza il suo baricentro nella sfida a Cremona

, il numero 16 del Torino ha tenuto un baricentro più altro nel corso della gara contro la Cremonese. Soprattutto nel primo tempo - quando i grigiorossi hanno creato meno problemi alla porta di Paleari - il norvegese occupava una porzione più alta della fascia destra che calpesta normalmente. Nella ripresa Pedersen ha poi dovuto naturalmente abbassare il suo baricentro perché gli ex Bonazzoli, Sanabria e Okereke hanno iniziato a spingere molto in fase d'attacco per cercare un gol e tre punti salvezza preziosi. L'ex Sassuolo non è però riuscito a fornire alcun cross preciso e ha anche vinto un solo duello nel corso della sua partita. Questo è anche sintomo del fatto che tutta la squadra ha giocato una gara molto negativa dal punto di vista offensivo.

D'Aversa spiega la sua scelta: "Può mettere in difficoltà qualsiasi difensore centrale"

Dopo il pareggio a reti bianche, il tecnico granata, Robertosu questo ruolo del giocatore norvegese. "Volevamo sfruttare al meglio la sua velocità accentrandolo. Lui può mettere in difficoltà qualsiasi difensore centrale, potevamo sfruttarlo meglio. I ragazzi sono molto disponibili, poi non è il piano tattico a determinare il risultato ma l'atteggiamento", ha spiegato l'allenatore del Toro. Questo evidenzia come nelle sue idee ci fosse quella di far male alla Cremonese sfruttando anche i cross dalle fasce e puntando soprattutto su Pedersen che era reduce da due partite consecutive con un assist (contro Pisa e Verona) ma allo Zini questa arma dei granata non si è mai vista.