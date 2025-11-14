Toro, poche scelte e Coppa d’Africa in arrivo: a gennaio servono innesti in difesa

Nella sessione invernale di mercato servirà almeno un nuovo acquisto nel reparto difensivo e andrà fatto subito a inizio gennaio

Federico De Milano Caporedattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 06:22)

Un reparto che nelle ultime partite del Torino ha dato grandi segnali di crescita è quello difensivo. Dopo un avvio di campionato molto negativo, i granata sono riusciti a trovare una compattezza nelle retrovie che era necessaria per dare una svolta. Grandi meriti vanno dati certamente al lavoro che mister Marco Baroni e il suo staff hanno saputo fare per correggere gli errori e i risultati sono arrivati con ben tre clean sheet nelle ultime cinque partite disputate. Ora però sarà importante il mercato di gennaio per un motivo ben preciso.

Il Torino deve sfruttare il mercato di gennaio: serve almeno un nuovo acquisto in difesa — Nella attuale rosa del Torino sono presenti soltanto quattro veri difensori centrali di ruolo che sono Maripan, Coco, Masina e Ismajli. A questi va aggiunto Tameze che ormai gioca stabilmente nella linea arretrata, sebbene il suo ruolo originale sia il mediano, ma è da sempre dotato di grande duttilità. Sotto contratto con il club granata ci sono ancora Schuurs e Sazonov ma per motivi diversi non sono nella lista Serie A e quindi di fatto ad oggi non sono utilizzabili da Baroni. L'allenatore del Toro deve quindi gestire le rotazioni con quattro difensori centrali di ruolo più Tameze che ricopre tranquillamente questa posizione. Da quando ha deciso di passare stabilmente alla difesa a tre, il tecnico ex Lazio si ritrova quindi con almeno un giocatore in meno proprio a livello numerico; in particolare, ad oggi è un sostituto di Maripan a mancare, come guida centrale della difesa a tre. Per sistemare questa mancanza non ci sarebbe da stupirsi se, verso il mercato di gennaio, il Torino si guardasse intorno alla ricerca di un difensore. Va letto in tal senso l'interesse per Giorgini della Juve Stabia.

Coco e Masina in Coppa d'Africa: mancherà un braccetto sinistro — Se si tiene conta conto del fatto che nelle prossime settimana ci saranno anche altre due defezioni, il numero di difensori da acquistare a gennaio potrebbe anche aumentare a due. Salvo colpi di scena, a fine dicembre Coco (Guinea Equatoriale) e Masina (Marocco) dovrebbero infatti partire entrambi per volare in Marocco per disputare la Coppa d'Africa. Questo significa che Baroni per circa un mese dovrà fare a meno di due difensori e vedere calare ancora di più le sue opzioni per la retroguardia. Entrambi sono schierati come braccetto sinistro e quindi nei primi giorni di gennaio il Toro potrebbe ritrovarsi sguarnito in questa zona di campo. Ecco quindi perché il Toro è chiamato a intervenire sul mercato con almeno uno, se non due, acquisti in difesa e dovrà farlo tempestivamente per agevolare il lavoro di Baroni.