Calciomercato Torino, per la difesa piace Giorgini della Juve Stabia

Manca meno di due mesi alla prossima sessione di calciomercato e il Torino sta monitorando potenziali innesti per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. I granata avrebbero messo nel mirino un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che ha reso noto l’interesse per Andrea Giorgini, difensore della Juve Stabia. Classe 2002, è arrivato la scorsa estate a Castellammare di Stabia dal Südtirol, dove aveva trascorso tre stagioni in Serie B, dopo le esperienze con il Latina e nei settori giovanili di Ascoli e Fano.
Il difensore classe 2002, arrivato in estate dal Südtirol, è monitorato dai granata in vista di gennaio
Giorgini si è legato alla Juve Stabia a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, valido fino al 30 giugno 2026. In questa stagione è stato coinvolto in tutte le partite di campionato, fatta eccezione per la mancata convocazione nella gara contro il Venezia. In dieci presenze (una a inizio stagione con il Südtirol) non è mai uscito dal campo, disputando sempre tutti i 90 minuti.
Tra i granata e la Juve Stabia c'è un rapporto consolidato, considerando che Alessio Cacciamani e Aaron Ciammaglichella stanno trascorrendo una stagione in prestito in Campania.
