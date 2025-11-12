Calciomercato Torino, per la difesa piace Giorgini della Juve Stabia

Manca meno di due mesi alla prossima sessione di calciomercato e il Torino sta monitorando potenziali innesti per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. I granata avrebbero messo nel mirino un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che ha reso noto l’interesse per Andrea Giorgini, difensore della Juve Stabia. Classe 2002, è arrivato la scorsa estate a Castellammare di Stabia dal Südtirol, dove aveva trascorso tre stagioni in Serie B, dopo le esperienze con il Latina e nei settori giovanili di Ascoli e Fano.