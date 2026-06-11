Manifestazioni di interesse nei confronti del Torino FC? Tra le pagine del Sole 24 Ore, viene riportata un’indiscrezione su una possibile proposta d'acquisto del club granata. Secondo quanto riportato dal quotidiano "sul tavolo di Bank of America, la banca d'affari che sta sondando il mercato per valutare eventuali opportunità strategiche per il club controllato da Urbano Cairo, sono state recapitate le prime offerte per l'acquisizione del Torino". Queste proposto sarebbero arrivate "prevalentemente da investitori statunitensi" e attualmente "diversi gruppi nordamericani starebbero analizzando il dossier del Torino". Inoltre, il quotidiano riporta che al momento la valutazione del club si aggira intorno ai 200 milioni di euro.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Il Sole 24 Ore.