Due gol subiti sia contro l'Inter che contro l'Udinese: basterebbe già questo dato per far comprendere che la difesa del Toro non stia performando bene in queste ultimissime settimane. C'è però anche un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero la poca capacità nel difendere la propria area di rigore sulle palle inattive in queste ultime due partite. Il Torino, dal momento dell'arrivo in panchina di Roberto D'Aversa, non aveva infatti mai subito gol sui calci piazzati, prima della partita contro l'Inter.

Inter forte sui piazzati e Bisseck punisce la difesa granata troppo passiva

A Udine il Toro non è attento in marcatura e regala due gol

Il valore dell'Inter sulle palle inattive è ben noto a tutti e infatti D'Aversa aveva avvisato nella conferenza della vigilia di quella sfida. E come previsto dall'allenatore,. La difesa granata è apparsa troppo statica in questa situazione e nessuno si è preoccupato di fermare lo stacco del difensore tedesco che ha colpito quasi senza essere marcato o comunque senza grandi opposizioni da parte dei giocatori del Toro. Un errore difensivo che forse poteva comunque essere messo in conto visto che l'Inter è la formazione che in Serie A trova più gol in questo tipo di situazioni.La conferma che qualcosa non sta funzionando nell'attenzione dei giocatori del Torino sulle palle inattive, è però arrivata a Udine. Nell'ultima partita giocata dai ragazzi di D'Aversa. Il primo è causato anche un grossolano errore di lettura da parte di Obrador (ma ci sono responsabilità anche dei compagni nel precedente sviluppo dell'attacco bianconero). Il secondo gol dell'Udinese è invece praticamente la fotocopia di quello visto contro l'Inter. In questo caso è Kristensen che colpisce con facilità all'interno dell'area di rigore granata e c'è anche un po' di colpevolezza da parte di Paleari che esce con il tempismo sbagliato. Tuttavia, i giocatori a presidio dell'area piccola sono apparsi di nuovo troppo statici e questo è un campanello d'allarme non da poco. D'Aversa deve infatti subito studiare delle soluzioni per evitare che si ripetano casi del genere nelle prossime gare di campionato, soprattutto in ottica derby contro la Juventus a fine maggio.