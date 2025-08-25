Toro, Vlasic in fiducia dopo il gol in Coppa Italia: sullo sfondo il cambio ruolo

Il numero 10 del Torino dovrà caricarsi la squadra sulle spalle anche per l'esordio in Serie A sul campo dell'Inter

Federico De Milano Caporedattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 06:22)

Non senza fatica ma il Torino è riuscito a superare il primo avversario nel debutto stagionale in gare ufficiali: la partita di Coppa Italia contro il Modena è stata risolta da un Nikola Vlasic autore del gol decisivo e che ora proverà a sfruttare questa iniezione di fiducia per far bene anche nell'esordio in Serie A. Questa sera - lunedì 25 agosto - alle ore 20:45 i granata faranno infatti visita all'Inter a San Siro per la prima giornata del nuovo campionato e il numero 10 croato dovrà nuovamente dare un contributo importante.

La stagione di Vlasic inizia bene: gol al debutto in Coppa Italia — Se il Torino è riuscito a superare un'avversario di una categoria inferiore come il Modena è stato grazie al gol di Nikola Vlasic che dati alla mano è stato uno dei granata migliori in questo debutto in Coppa Italia. Come si evince da Sofascore, il trequartista croato ha saputo completare anche 2 dribbling e fornire 2 passaggi chiave contro l'avversario emiliano che milita in Serie B. Per il tecnico granata Marco Baroni - che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di questa delicata sfida contro l'Inter - sono poi certamente lodevoli anche altri due numeri di tutto rispetto: Vlasic contro il Modena ha saputo avere un'elevata precisione nei passaggi, con 36 passaggi completati su 39 e ha vinto ben 7 duelli su un totale di 10.

Torino, resiste l'ipotesi cambio ruolo per il numero 10 — Questa buona prestazione ha senza dubbio donato fiducia all'ex West Ham che ha visto la sua stagione partire molto bene nel primo impegno ufficiale, non solo per il gol ma anche per il resto della partita. Ora arriva un test molto più complicato perché questa sera il Toro dovrà affrontare l'Inter (vice campione d'Italia e vice campione d'Europa) a San Siro. Baroni punterà molto sullo stato di forma del suo numero 10. Vlasic potrà infatti essere un uomo attorno a cui far girare l'attacco del Torino. Molto poi dipenderà da quelle che saranno le idee dell'allenatore ex Lazio e Verona perché in base al modulo che verrà scelto, potrebbe anche cambiare la posizione di Vlasic sul terreno di gioco. In caso di passaggio al 4-3-3 il croato dovrebbe infatti traslocare sulla fascia sinistra. Già nel secondo tempo della sfida col Modena, il fantasista classe 1997 aveva ricoperto la posizione di ala sinistra mentre in caso di 4-2-3-1 giocherebbe ovviamente come trequartista. Lo stato di forma di Vlasic e le altre scelte di Baroni per l'attacco granata saranno quindi un passaggio chiave in vista della partita d'esordio in Serie A con l'Inter.