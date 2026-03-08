Verso Torino-Parma, D’Aversa per la salvezza contro il suo passato

I granata vogliono interrompere la serie di risultati utili dei ducali

I giocatori guidati da Cuesta hanno messo la sesta marcia nelle ultime settimane: sono infatti reduci da una striscia di cinque risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi), che hanno permesso loro di abbandonare i bassi fondi della classifica e di portarsi addirittura a 34 punti al dodicesimo posto. I Crociati non sono intenzionati a invertire il trend positivo e arriveranno al Grande Torino con la volontà di strappare altri punti utili per raggiungere il prima possibile la salvezza matematica. Dal canto suo il Toro può e deve frenare la corsa del Parma per ottenere la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche dopo quella contro la Lazio e soprattutto per guadagnare tre punti fondamentali. Si prospetta dunque un match molto delicato, soprattutto per i padroni di casa, che sarà deciso nei singoli duelli tra i calciatori e dove prevarrà la squadra che avrà più voglia di uscire dal campo con il bottino pieno.