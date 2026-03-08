Non c'è tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, la truppa di D'Aversa deve già pensare alla partita di venerdì alle ore 20:45 contro il Parma allo stadio Olimpico Grande Torino. Nonostante la vittoria del Lecce e il pareggio della Fiorentina, i granata si mantengono a +6 sulla zona rossa, occupata al terzultimo posto dalla Cremonese a quota 24 punti. Le concorrenti però si avvicinano e ora arriva una di quelle partite da vincere, fermo restando che l'obiettivo dovrebbe essere lo stesso ogni giornata, per dare la sterzata decisiva in chiave salvezza, partendo però da questo Torino-Parma.
prepartita
Verso Torino-Parma, D’Aversa per la salvezza contro il suo passato
I granata vogliono interrompere la serie di risultati utili dei ducali—
I giocatori guidati da Cuesta hanno messo la sesta marcia nelle ultime settimane: sono infatti reduci da una striscia di cinque risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi), che hanno permesso loro di abbandonare i bassi fondi della classifica e di portarsi addirittura a 34 punti al dodicesimo posto. I Crociati non sono intenzionati a invertire il trend positivo e arriveranno al Grande Torino con la volontà di strappare altri punti utili per raggiungere il prima possibile la salvezza matematica. Dal canto suo il Toro può e deve frenare la corsa del Parma per ottenere la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche dopo quella contro la Lazio e soprattutto per guadagnare tre punti fondamentali. Si prospetta dunque un match molto delicato, soprattutto per i padroni di casa, che sarà deciso nei singoli duelli tra i calciatori e dove prevarrà la squadra che avrà più voglia di uscire dal campo con il bottino pieno.
Torino-Parma, una partita speciale per mister D'Aversa—
Ad aumentare la tensione di una partita già carica di significato c'è anche un dettaglio non da poco: i trascorsi sulla panchina del Parma di mister D'Aversa. L'allenatore abruzzese ha infatti guidato la squadra emiliana in due frangenti diversi ma molto ravvicinati. Subentrato in corsa nella stagione 2016/17, ottiene la promozione dalla Serie C alla Serie B e l'anno successivo grazie al primo posto riporta il Parma in Serie A dopo il fallimento della società nel 2015. In seguito a due campionati in cui conduce i ducali a due salvezze agevoli (14° e 11° posto), rescinde il suo contratto. Viene poi richiamato a metà della stagione successiva in cui però non riesce ad evitare la retrocessione, né a essere confermato. L'obiettivo attuale del nativo di Stoccarda è quello di salvare i granata, con cui ha ottenuto una vittoria e una sconfitta dal suo arrivo, e dovrà farlo passando proprio dalla partita contro la sua ex squadra in un Torino-Parma non banale per lui.
