Vlasic si conferma infallibile dal dischetto: un dato lo piazza in vetta in Serie A

Contro il Milan, il numero 10 del Toro segna il suo quarto rigore stagionale

Federico De Milano Caporedattore 24 marzo - 06:30

La partita del Torino sul campo del Milan è stata molto amara perché il punteggio finale di 3-2 ha costretto Roberto D'Aversa e i suoi ragazzi a tornare in Piemonte senza punti. La prestazione dei granata non è però stata affatto negativa e ci sono state molto occasioni da rete. Uno dei maggiori creatori di potenziali palle-gol è stato nuovamente Nikola Vlasic. Il numero 10 del Toro in questa stagione è sempre stato l'uomo in più, colui in grado di fare la differenza contro ogni avversario. A San Siro l'ex West Ham ha anche trovato un nuovo gol su calcio di rigore.

I numeri della gara di Vlasic a San Siro contro il Milan — La prestazione di Vlasic a San Siro è stata da trascinatore e ha creato molto sia per sé stesso che per i compagni. Da un suo tiro, parato da Maignan, nasce infatti la chance che Simeone ha prontamente trasformato per trovare il momento pareggio per 1-1. Il numero 10 granata ha saputo tenere una media dell'80% di passaggi riusciti sia nella propria metà campo (12/15) che nella metà campo avversaria (24/30). L'apporto del trequartista classe 1997 è stato importante non solo in fase offensiva ma anche per quanto riguarda i momenti in cui c'era da pressare il Milan mentre teneva il pallone. Vlasic infatti vanta un dato di 10 palloni recuperati nei 90 minuti disputati a San Siro, una statistica che conferma come il croato si sia dato da fare con grande efficacia anche in fase difensiva.

Un dato dà lustro al numero 10 del Toro: è primo in Serie A — C'è poi un altro che è importante da sottolineare per capire quanto Vlasic sia importante per questa squadra. Tra i calciatori di Serie A che hanno segnato il 100% dei rigori negli ultimi due campionati, il fantasista del Torino è quello che ne ha realizzati di più ovvero ben 6. Sono 2 quelli messi a segno la scorsa stagione contro i 4 di quella corrente. Solamente Hakan Calhanoglu e Keinan Davis sono stati capaci anche loro di realizzare quattro reti dal dischetto in questa edizione 2025/26 della Serie A. Il regista turco dell'Inter ne ha però anche calciato un quinto, sbagliandolo mentre la punta dell'Udinese è stato fin qui perfetto nella realizzazione dei tiri dagli undici metri, proprio come quel Nikola Vlasic che si sta caricando il Toro sulle spalle in questa lotta per la salvezza.