Si ferma sul più bello il sogno Serie A di Alberto Aquilani e del suo Catanzaro. Nella finale playoff di Serie B contro il Monza, il doppio confronto si chiude sul 2-2 complessivo, ma a festeggiare sono i brianzoli grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Resta comunque l'ottimo percorso dei calabresi e del loro allenatore, capaci anche nella gara di ritorno di mettere in difficoltà il Monza imponendosi per 2-0 in trasferta e mostrando, a tratti, un calcio brillante e propositivo. L'avventura di Aquilani sulla panchina giallorossa sembra ora essere arrivata ai titoli di coda e per il tecnico classe 1984 si aprono nuovi scenari. Diversi club di Serie A stanno monitorando la situazione, ma il Torino appare tra le società maggiormente interessate. Con la stagione ormai conclusa e il futuro di D'Aversa lontano dalla Mole, per Cairo e Petrachi potrebbe essere arrivato il momento di affondare il colpo.

Aquilani, il profilo ideale per ripartire

La panchina granata rappresenta una delle prime questioni da risolvere in vista della prossima stagione. Tra i nomi valutati dalla dirigenza, Aquilani continua a occupare una posizione di primo piano. Dopo un'annata difficile e avara di soddisfazioni, il Torino ha bisogno di ritrovare entusiasmo, identità e una direzione chiara. Anche per questo il profilo dell'ex centrocampista appare particolarmente interessante. A Catanzaro ha costruito una squadra riconoscibile, capace di proporre un calcio offensivo e coraggioso, valorizzando al tempo stesso diversi giovani. Caratteristiche che negli ultimi anni sono spesso mancate al Toro. Giovane, ambizioso e desideroso di confrontarsi con una piazza importante, Aquilani rappresenterebbe una scelta di discontinuità rispetto al recente passato. Adesso la palla passa a Cairo e Petrachi. Le basi per avviare una trattativa sembrano esserci, ma il Torino non può permettersi di tergiversare troppo a lungo. Il valzer delle panchine è già entrato nel vivo e il Toro deve programmare la nuova stagione al più presto. Se davvero Aquilani è uno dei profili preferiti, il momento di trasformare l'interesse in un affare concreto è arrivato.