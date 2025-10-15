Asllani: “Contento del Toro. Tocca a me mostrare il mio valore”

Dopo la positiva parentesi con l’Albania, il centrocampista è pronto a rilanciare il Torino: “Siamo tornati ai nostri livelli e col Napoli vogliamo vincere”

Matteo Curreri 15 ottobre - 12:29

La pausa per le nazionali ha avuto un bilancio complessivamente positivo per Kristjan Asllani. In due gare disputate con la sua Albania, il centrocampista è riuscito a imporsi di misura nel sentitissimo match contro la Serbia e a vincere 4-2 nell’amichevole contro la Giordania. Asllani è rimasto in campo per tutti i novanta minuti in entrambe le partite e ora è pronto a tornare a disposizione di Marco Baroni per la ripresa del campionato. A margine del secondo incontro con la nazionale, il centrocampista granata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, raccontando le sue prime settimane da giocatore del Torino: "A Torino va bene. Abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato perché secondo me potevamo vincere e forse meritavamo qualcosa in più verso la fine, perché abbiamo fatto una partita veramente compatta".

Asllani: "Tornati ai livelli del Toro. Napoli? Giochiamo per vincere" — Il rammarico per il mancato successo all’Olimpico lascia comunque intravedere segnali positivi: una reazione dopo i risultati poco soddisfacenti delle ultime settimane. "Siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino perché è una squadra forte che deve lottare per cose serie. Ora sappiamo che abbiamo il Napoli e sarà una partita difficile, ma ogni volta che entriamo in campo lo facciamo per vincere. Lo dice anche che tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra di noi, diamo il massimo e poi il risultato, come è capitato a Parma, può andar male. Abbiamo comunque avuto la forza di reagire contro la Lazio ed è importante anche questo".

"Inter? Dispiaciuto ma il Toro mi ha accolto bene" — Asllani è tornato a parlare anche della sua esperienza all’Inter, pur manifestando soddisfazione per l’accoglienza ricevuta a Torino: "Sono dispiaciuto di aver lasciare dei ragazzi e una grande società. Però per me stesso era bene cambiare, per l'Inter, per me. Sono contento di essere a Torino. L'ho voluto fortemente e per me è importante essere lì e avere un gruppo che mi vuole bene e mi ha fatto integrare bene". "Io ho avuto le mie difficoltà sicuramente - ha aggiunto l'albanese - E' ovvio che se hanno giocato sempre gli altri vuol dire che ero molto meno di loro. Io però sono contento del percorso che ho fatto e per quello che sto facendo. Ora sta a me darci dentro perché posso togliermi tante soddisfazioni".