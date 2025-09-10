Ayroldi e il Torino: precedenti favorevoli e quella gara non portata a termine…

Sarà il direttore di gara Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Roma-Torino, match valido per la terza giornata della Serie A 2025/26. I granata hanno un bilancio a favore con questo arbitro. Il fischietto classe 1991 ha diretto la squadra piemontese per 5 volte: tre le vittorie dei granata e due le sconfitte. C'è anche un precedente con la formazione Primavera della società piemontese.

La vittoria con il Lecce e l'ultima direzione di Ayroldi contro il Como

Risale al match contro il Lecce della passata stagione il penultimo precedente del fischietto della sezione di Molfetta. Il Torino vinse la gara contro i salentini per 2-0 grazie alle reti di Bellanova e Duvan Zapata. In quella sfida Ayroldi non fischiò giustamente un presunto rigore a favore del Lecce (con tanto di lamentele di D'Aversa), poi estrasse il rosso nei confronti di Pongracic e infine annullò la prima rete di Okereke in maglia granata. entrambe le decisioni furono giuste. L'ultimo precedente, invece, è stato Torino-Como. Il match si è concluso con la vittoria di 1-0 in favore dei granata, grazie al gol segnato da Alieu Njie. In quell'occasione gli ammoniti granata furono 3: Masina, Linetty e Vojvoda.