Sarà il direttore di gara Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Roma-Torino, match valido per la terza giornata della Serie A 2025/26. I granata hanno un bilancio a favore con questo arbitro. Il fischietto classe 1991 ha diretto la squadra piemontese per 5 volte: tre le vittorie dei granata e due le sconfitte. C'è anche un precedente con la formazione Primavera della società piemontese.
IL TEMA
Ayroldi e il Torino: precedenti favorevoli e quella gara non portata a termine…
Il primo precedente—
La prima volta che Ayroldi ha diretto i granata risale alla Coppa Italia della stagione 21/22. Il Torino giocò contro la Cremonese nel primo turno di quella edizione, finì 4-1 per i piemontesi. Tra l'altro quella gara segnò anche la prima uscita stagionale del Torino di Ivan Juric. Piccola curiosità: lo stesso Ayroldi non riuscì a portare a termine la partita a causa di un fastidio di natura muscolare, con il direttore di gara che venne sostituto dal quarto uomo Tremolada.
Le due sconfitte—
Per quanto riguarda le sconfitte con Ayroldi come direttore di gara, la prima risale alla sfida di Serie A contro l'Inter nella stagione 2022/23. I granata persero a San Siro per 1-0. In quell'occasione Ayroldi aveva espulso inizialmente Sanabria, ma Di Bello richiamò il classe 1991 al VAR per fargli correggere l'evidente errore. Sempre nella stessa stagione e sempre a San Siro Ayroldi diresse il match contro il Milan, che si chiuse con la vittoria rossonera. In quell'occasione la direzione di gara dell'arbitro lasciò qualche perplessità per un mancato doppio giallo su Kjaer.
La vittoria con il Lecce e l'ultima direzione di Ayroldi contro il Como—
Risale al match contro il Lecce della passata stagione il penultimo precedente del fischietto della sezione di Molfetta. Il Torino vinse la gara contro i salentini per 2-0 grazie alle reti di Bellanova e Duvan Zapata. In quella sfida Ayroldi non fischiò giustamente un presunto rigore a favore del Lecce (con tanto di lamentele di D'Aversa), poi estrasse il rosso nei confronti di Pongracic e infine annullò la prima rete di Okereke in maglia granata. entrambe le decisioni furono giuste. L'ultimo precedente, invece, è stato Torino-Como. Il match si è concluso con la vittoria di 1-0 in favore dei granata, grazie al gol segnato da Alieu Njie. In quell'occasione gli ammoniti granata furono 3: Masina, Linetty e Vojvoda.
