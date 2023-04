Bilancio Torino 2022, indice di liquidità: ecco il dato granata e perché è importante

Il dato granata è in regola con gli standard ed in netto miglioramento rispetto ad un anno fa

Un indicatore molto importante per le squadre di Serie A è l'indice di liquidità. Si tratta di uno strumento che esprime la capacità di un'azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti: il valore è dato dal rapporto tra ammontare del denaro in cassa e dei crediti e debiti da pagare a breve termine. Per la stagione 2023/2024, le società saranno tenute ad avere un indice di liquidità pari o superiore a 0,6 per poter operare sul mercato. L'anno successivo, il valore salirà invece a 0,7 per arrivare a 0,8 nel 2025/2026.