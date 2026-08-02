Il Torino supera 0-1 il Burnley a Turf Moor e conquista un successo nella quarta amichevole estiva. Dopo un avvio complicato, i granata prendono progressivamente il controllo del gioco grazie a un palleggio coraggioso e all'ottima prova di Andrea Luongo. Il gol decisivo arriva al 18': Simeone lavora spalle alla porta, Njie raccoglie il pallone e serve Dembele, che da due passi firma l'1-0. Nella ripresa Abate cambia diversi interpreti, concedendo spazio anche all'esordiente Fitz-Jim. Il Burnley alza il ritmo nel finale, quando Mascardi si supera su Sonne. Il Toro gestisce con ordine e porta a casa una vittoria che dà fiducia a tredici giorni dalla gara di Coppa Italia con la Carrarese

Burnley-Torino 0-1: il tabellino

: 18' Dembele.

BURNLEY (4-3-3): Weiss; Walker (72' Worrall), Ekdal (72' Sonne), Humphreys, Pires (68' Ramsey); Raghouber (88' Brierley), Hannibal (88' Clark), Laurent (68' Tresor); Edwards (79' Castell), Larsen (68' Sambo), Flemming (72' Foster). A disposizione. Edwards, Cooney. Allenatore. Hayen.

TORINO (3-4-2-1): Paleari (46' Mascardi); Coco (88' Pellini), Comuzzo (64' Biraghi), Comert (46' Ismajli); Dembele (64' Aboukhlal), Gineitis, Luongo (64' Fitz-Jim), Cacciamani; Njie (46' Casadei), Vlasic (46' Oristanio); Simeone (64' Adams). A disposizione. Cereser, Kulenovic, Carrascosa, Bianay Balcot, Gabellini. Allenatore. Abate.