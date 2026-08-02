Al termine della sua prima gara con il Toro, che ha vinto per 1-0 contro il Burnley, Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole.

Che sensazioni ha avuto? "Innanzitutto posso solo dire di essere felice di essere arrivato in questa società, in questa piazza importante. Le sensazioni fin dal primo allenamento sono state positive. Oggi si è visto in campo, abbiamo lottato e stiamo iniziando a trovare le giuste distanze, quindi sensazioni positive".

Oggi si è vista la chimica di squadra, è stato un Toro positivo. "Esatto, è la cosa su cui dobbiamo concentrarci di più, in alcune giornate può mancare un po' di qualità. Ma se c'è questa fame, questa alchimia che si crea tra di noi riusciamo a fare qualcosa di importante, a giocare bene e a vincere e portare a casa il risultato anche se è un amichevole".

Come le sembra Abate, è uno con le idee chiare? "Sì, il mister ha le giuste idee. Sono quelle, poche, ma decise. Ti spinge sempre ad andare forte in allenamento, a fare allenamenti intensi. Quindi poi arrivi sul campo che sei pronto, non solo a livello fisico, ma anche mentale, di mettere la gamba, di soffrire un po' di più, però riuscire sempre a tirare fuori quell'anima e quella grinta per fare la differenza".

É un nuovo Toro, che vuole fare sempre meglio senza porsi un obiettivo? "Esatto, con il mister abbiamo la possibilità e la fiducia di farlo. Ha idee chiare, di voler giocare, di andare forte in pressione e di creare una mentalità di fiducia, di aiuto reciproco e di giocare con serenità. Quando giochi con serenità, alla fine i risultati vengono fuori ed è tutto più bello".

La sua esperienza della scorsa stagione a Firenze può aiutare anche qui? "Assolutamente, io mi reputo sempre fortunato ad aver vissuto un anno in cui, magari son salito tantissimo e un altro anno in cui ho avuto momenti di difficoltà. La mia fortuna è che aver vissuto questo in poco tempo, mi porta solo ad aver un bagaglio di esperienza da portare dietro, nonostante abbia solo 21 anni. Ed affrontare in maniera migliore e con più serenità quello che accadrà in futuro".