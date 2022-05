Calciomercato, il punto sui riscatti: la priorità è Praet, Pjaca verso l’addio

Possibile permanenza in granata anche per Pellegri: decisione definitiva ancora da prendere, ma c'è la grande stima di Juric

Alberto Giulini

Con il sipario ormai pronto a calare sul campionato, in casa Toro inizia a divenire sempre più imminente il momento delle scelte definitive sui giocatori da riscattare. Dopo la notizia dell'imminente divorzio con Brekalo, che farà dunque ritorno al Wolfsburg, restano da definire ancora le posizioni di altri quattro giocatori.

PRAET - Tra i giocatori con il futuro tutto da scrivere spicca il nome di Dennis Praet, di proprietà del Leicester e con un diritto di riscatto in favore dei granata fissato a quindici milioni di euro. Una cifra non indifferente: le qualità del giocatore non si discutono, così come la propensione agli infortuni ed i ventotto anni da poco compiuti. Come raccontato più volte, l'intenzione del Toro sarebbe ottenere un rinnovo del prestito con rinvio del riscatto al termine della prossima stagione, ma bisognerà fare i conti con la volontà del club inglese. Quel che è certo è l'intenzione dei granata di continuare a puntare sul belga, che gode della fiducia di Juric e che diventerà ancor più importante con l'addio di Brekalo. Il rischio, in caso di mancata conferma, sarebbe infatti ripartire da zero sulla trequarti: ecco perché ad oggi la permanenza di Praet sta divenendo uno scenario ancor più probabile.

PJACA - Restando sulla trequarti, è invece più vicino all'addio Marko Pjaca. Troppe le incognite relative al croato, che nel girone di ritorno ha trovato pochissimo spazio e non ha quasi mai inciso quando chiamato in causa. Una netta inversione di rotta rispetto ai primi mesi in granata, quando il giocatore di proprietà della Juventus era risultato decisivo in più occasioni e si era messo in mostra con giocate di classe. Anche in questo caso pesano le troppe incognite sulla tenuta fisica, oltre al netto calo del girone di ritorno. Ad oggi un riscatto appare dunque improbabile, anche se con la mancata permanenza di Brekalo le chance potrebbero aumentare leggermente. Per acquistarlo a titolo definitivo, secondo gli accordi della scorsa estate, servirebbero circa 6 milioni di euro.

PELLEGRI - Ancora nel reparto offensivo, ma spostandosi questa volta tra i centravanti, ci sarà da prendere una decisione su Pietro Pellegri. Una scelta sul riscatto ancora non è stata fatta, come raccontato da Juric alla vigilia della trasferta di Verona, ma ad oggi appare più probabile una permanenza in granata. La stima del tecnico nei suoi confronti non è un mistero, così come un potenziale importante per un giocatore ancora giovane (classe 2001). L'incognita quando si parla di Pellegri sono sempre i problemi fisici, ma nell'ultimo periodo il giocatore ha ritrovato una buona condizione. Per acquistarlo a titolo definitivo dal Monaco serviranno 6,5 milioni, una cifra non esagerata per quello che è stato a lungo considerato un enfant prodige. L'ultima decisione come detto non è stata ancora presa, ma nel futuro di Pellegri potrebbe esserci ancora il granata.

FARES - La decisione ad oggi più scontata è quella su Momo Fares. L'avventura dell'esterno mancino è di fatto terminata ancor prima di iniziare: una presenza in panchina a Genova e giusto un paio di allenamenti con la squadra prima della rottura del crociato. Le possibilità che il Toro riscatti Fares dalla Lazio, per una cifra che si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro, rasentano lo zero. Negli scorsi mesi si era anche parlato della possibilità di un rinnovo del prestito per la prossima stagione, ma in questo momento la permanenza dell'esterno algerino non è una priorità. Anche perché, nel frattempo, i granata hanno trovato in Vojvoda un punto fermo per la corsia di sinistra e nelle scorse settimane era emerso l'interesse del Toro per Ridvan Yilmaz.