Calciomercato Torino, Lazio su Ilic: scambio in vista per gennaio?

I biancocelesti valutano il centrocampista serbo: possibile inserimento di Noslin nella trattativa

Matteo Curreri 9 dicembre - 16:10

Era il 22 aprile 2023 quando il Torino di Ivan Juric fece visita allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio. Ivan Ilic, al minuto 43, si inventò un siluro mancino dalla lunga distanza che permise ai granata di tornare a casa con una vittoria di misura. Il serbo era arrivato al Filadelfia da appena due mesi e quel gol sembrava un messaggio chiaro di come la cifra di circa 16 milioni di euro depositata nelle casse dell'Hellas Verona fosse stata ben investita. Il tempo, però, ha raccontato altro. Ilic si è progressivamente arenato nei suoi limiti, soprattutto caratteriali, in un’indolenza e discontinuità che lo hanno reso via via meno centrale nel Torino. Nella scorsa stagione era arrivata una bocciatura che appariva definitiva: il volo per la Russia di sola andata, prima di un clamoroso ritorno alla base agli ordini di Vanoli.

Da quest’estate Baroni ha lavorato sul centrocampista affinché ritrovasse un’amalgama con il resto dei compagni: “Credo nelle qualità di questo ragazzo e proprio per questo mi aspetto molto, anche in allenamento”, aveva detto di lui circa due mesi fa. Fin qui 361 minuti e quattro maglie da titolare; l’ultima contro la Juventus, prima dell’infortunio patito in Nazionale contro l’Inghilterra. Ma la posizione di Ilic è tutt’altro che stabile e non mancano sirene che lo vedrebbero nuovamente lontano da Torino, per un addio definitivo.

Torino, Noslin nella trattativa per Ilic? Il nome di Ivan Ilic, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato infatti accostato proprio a quella Lazio contro cui aveva esultato per la prima volta in maglia granata. I biancocelesti, reduci da un’estate condizionata dal mercato bloccato, attendono ancora il verdetto dell’Authority sui conti previsto per il 16 dicembre, ma se tutto dovesse andare secondo i piani, Lotito dovrebbe accontentare il proprio tecnico Maurizio Sarri, che ha recentemente affermato come la Lazio “vada rinforzata, non solo non indebolita”.

Ilic sarebbe un nome gradito al tecnico biancoceleste e a Formello si starebbe valutando una strategia per assicurarsi il serbo, che coinvolgerebbe anche un altro giocatore: Tijjani Noslin, che in campionato ha fin qui raccolto 9 gettoni, tutti a gara in corso. Una sola rete, nel 2-0 dei capitolini sul Lecce. L’olandese è sul mercato e potrebbe dunque compiere il percorso inverso di Ilic in direzione Torino, dove potrebbe ritrovare Marco Baroni. Il tecnico granata è infatti colui che lo ha lanciato in Serie A nella mezza stagione vissuta a Verona, in cui Noslin fu un fattore per la salvezza degli scaligeri con 5 gol e 4 assist in 17 presenze. Meno fortunato il sodalizio ripetutosi sotto il Cupolone, dove l’attaccante classe ’99 non è riuscito a incidere, suscitando più di qualche perplessità.