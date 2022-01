Calciomercato Torino: tramontata la pista Kabic della Vojvodina

Il classe 2004 Uros Kabic non vestirà la maglia granata

Come anticipato in mattinata, un altro obiettivo del Calciomercato del Torino era il giovane classe 2004 del Vojvodina Uros Kabic: se le ultime notizie riportavano un'intesa tra i club, stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il possibile arrivo di Kabic in granata sembra adesso più difficile del previsto. L'agente del calciatore serbo sembrerebbe aver cambiato le condizioni di una possibile trattativa, la quale si basava su un prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore, dunque, rimane nel club serbo: la trattativa quindi, sembrerebbe essere conclusa senza esito positivo.