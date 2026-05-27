La stagione del Torino si è appena conclusa e Saul Coco si è espresso a riguardo sul proprio profilo Instagram. Il difensore della Guinea Equatoriale ci ha tenuto a fare un bilancio dell'annata, definendola come intensa e difficile, ma al contempo sottolineandone la propedeuticità per la crescita della squadra. L'obiettivo per il classe 1999 deve essere imparare, migliorare e diventare più forti.

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Torino, le parole di Coco sulla stagione: "Voglio continuare a migliorare"

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Coco ha poi evidenziato come tutti i giocatori porteranno con loro tutti gli insegnamenti che questa stagione ha lasciato in dote, con il fine di guardare avanti con ambizione. Il centrale granata ha voluto poi porgere un ringraziamento ai tifosi e a tutti quelli che lo hanno supportato durante l'anno. Titolare della retroguardia granata, molto utilizzato sia da Baroni che da D'Aversa, Coco nel 2025/26 appena terminato è stato autore di 1 gol e assist in 35 presenze in Serie A. Queste le parole del centrale granata: "Si chiude qui questa stagione. È stato un anno intenso, con momenti difficili e situazioni complicate, ma anche queste esperienze fanno parte del percorso e ci aiutano a crescere, imparare e diventare più forti. Portiamo con noi tutto quello che questa stagione ci ha lasciato, con la voglia di continuare a migliorare e guardare avanti con ambizione. Adesso è tempo di riposare, staccare e ricaricare le energie. Grazie a tutti per il supporto durante l’anno".