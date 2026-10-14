"Facciamo festa in tutto il borgo!". La richiesta campeggia accanto alle portinerie e ai citofoni dei palazzi di Via Filadelfia, dove il granata non è soltanto un colore, ma una questione di appartenenza. Sabato 17 ottobre lo stadio Filadelfia compirà cent’anni e il quartiere si prepara a festeggiare il suo luogo simbolo, chiamando a raccolta chi ogni giorno vive quelle strade.

L’invito è semplice: addobbare balconi, porte, insegne e finestre, portare il granata fuori dalle case e trasformare la via in una festa a cielo aperto. Bandiere, striscioni e decorazioni potranno dare forma a una celebrazione collettiva, costruita con piccoli gesti e con la voglia di partecipare a una ricorrenza speciale. Del resto il Filadelfia non è mai stato soltanto uno stadio, ma, soprattutto oggi, è il luogo in cui si intrecciano la storia del Torino, il ricordo dei suoi campioni e il legame di un intero quartiere con la squadra. E per i suoi cent’anni, la festa vuole cominciare proprio da lì: dai balconi, dalle finestre e dalle persone che continuano a custodirne la memoria. Sabato si avvicina. Via Filadelfia è pronta a tingersi di granata.