Allenatori liberi in Serie A: da Vanoli a Palladino passando per Cioffi e Gotti

Federico De Milano Caporedattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 14:15)

La partenza in campionato del Torino è stata molto negativa e la sconfitta col Parma di lunedì scorso è stata la conferma che per Duvan Zapata e compagni non sta funzionando qualcosa. In questo scenario iniziano a venire a galla alcune perplessità legate al futuro di Marco Baroni, allenatore che è stato scelto dal presidente Urbano Cairo e dal responsabile dell'area tecnica granata Davide Vagnati. Ufficialmente il tecnico ex Lazio non è a rischio esonero ma il calendario nelle prossime due partite offre dei match non semplici come Lazio (in trasferta) e Napoli e, visto il rendimento recente negativo, è possibile che la società stia facendo le sue valutazioni. Ma quali sono le alternative possibili per la panchina del Toro?

Vanoli è ancora sotto contratto col Toro, Palladino un vecchio obiettivo — Una prima possibile alternativa per il Torino che viene subito in mente è naturalmente Paolo Vanoli: l'allenatore ex Venezia è infatti ancora sotto contratto con il club granata e lo sarà fino a giugno 2026 visto dato che nell'estate 2024 aveva firmato un biennale. Vanoli ha lasciato un bel ricordo all'ombra della Mole e tanti tifosi hanno di recente invocato un suo ritorno in granata. Un'altra alternativa che è circolata parecchio nelle scorse ore è quella relativa a Raffaele Palladino. L'allenatore ex Fiorentina e Monza è già stato accostato al Toro più di una volta in passato ed era stato valutato nel 2022 anche per la panchina della Primavera. Si tratta infatti di un vecchio obiettivo, che potrebbe tornare caldo nel caso in cui la società decidesse di cambiare l'attuale guida tecnica.

Gli altri allenatori in cerca di panchina: spuntano gli ex Mazzarri, Cioffi e Giampaolo — Di seguito proponiamo un elenco di altri allenatori che sono attualmente senza panchina e che si trovano alla ricerca di un nuovo incarico dopo un'ultima esperienza in Serie A, ma è bene sottolineare che ad oggi nessuno di questi è stato accostato al Torino ma si tratta di una semplice lista. Dall'ex juventino Thiago Motta, fino a quel Sandro Nesta che ha cercato (due volte) invano di salvare un Monza ultimo in classifica, ci sono anche altri diversi tecnici in elenco. Fabio Pecchia aveva ricevuto grandi complimenti dopo la promozione con il Parma, ma poi è stato esonerato nel corso della passata stagione. Anche Luca Gotti cerca una nuova avventura dopo le esperienze altalenanti con Udinese e Lecce. Non vanno poi dimenticati anche degli allenatori con parecchia esperienza in Serie A come Roberto D'Aversa, Davide Ballardini e Aurelio Andreazzoli. Infine ci sono ancora tre tecnici che conoscono bene il mondo granata: si tratta di Walter Mazzarri, Marco Giampaolo e Gabriele Cioffi (che ha militato nel Toro da calciatore nella stagione 2006/07).