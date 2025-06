Torino, le vacanze dei giocatori: Sanabria con la famiglia, Ilic e Coco al mare

Mancano ancora tre settimane prima che i giocatori del Torino si radunino tutti insieme al Filadelfia per dare il via alla preparazione della nuova stagione. I primi allenamenti condotti da mister Marco Baroni si svolgeranno da martedì 8 luglio e poi ci sarà la partenza per il ritiro in montagna il 14. In questo periodo di relax i calciatori granata possono quindi partire per le proprie vacanze verso le mete che preferiscono e alcuni di loro hanno anche pubblicato sui propri account social alcune immagini per immortalare il momento. Dopo gli impegni con le nazionali dei giorni scorsi ora la stragrande maggioranza dei giocatori del Toro è in vacanza, eccezion fatta per Cesare Casadei che è ancora impegnato con l'Italia U21 agli Europei di categoria e si sta anche mettendo in mostra.