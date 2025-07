Toro, gli “inglesi granata” prima di Anjorin: da Hart a Hitchens, la lista intera

Joe Hart e Ronaldo Vieira: gli unici due inglesi dell'era Cairo

Nei 20 anni di presidenza Cairo sono stati due i calciatori inglesi arrivati all'ombra della Mole prima di Anjorin. Il primo probabilmente se lo ricorderanno tutti perché è Joe Hart, portiere arrivato in prestito dal Manchester City che era stato accolto con buon entusiasmo dai tifosi granata e che ha disputato soltanto una stagione in Serie A prima di fare ritorno in Inghilterra. Ha militato a Torino nel campionato 2016/17 raccogliendo 36 presenze in Serie A più una in Coppa Italia. Hart è stato senza dubbio un portiere di grande carisma e personalità che ha legato molto col pubblico granata e anche lui stesso ricorda sempre con affetto quell'unica stagione che ha passato in Italia. Il secondo nome inglese che ha giocato al Torino nell'era Cairo è più recente ma molto più difficile da ricordare. Si tratta di Ronaldo Vieira, mediano che è arrivato nel gennaio 2023 in prestito nel Toro, allora allenato da Ivan Juric, in uno scambio di prestiti con la Sampdoria che aveva ricevuto Emirhan Ilkhan in cambio. Per il centrocampista classe 1998 si contano però appena due partite da subentrato in maglia Toro per un totale di appena 15 minuti in campo. Piccola nota finale per precisione: c'è stato anche un altro calciatore inglese nel Torino nell'era Cairo, ovvero Sebastian Wade. È un difensore classe 2003 che in granata ha giocato soltanto a livello di settore giovanile tra il 2021 e il 2023 ottenendo una decina di gare tra Under 18 e Primavera ma senza mai esordire in prima squadra, motivo per il quale non va conteggiato nell'elenco.