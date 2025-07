Toro, quali marocchini prima di Aboukhlal? Da El Kaddouri fino all’attuale Masina

I marocchini della storia del Toro: El Kaddouri il più impattante

Nella storia del Torino il primo calciatore marocchino a scendere in campo è stato Abdelilah Saber, difensore che ha vestito la maglia granata per appena 6 mesi alla fine della stagione 2003/04 raccogliendo 11 presenze in Serie B. Sempre nel campionato cadetto, si vede nella stagione 2009/10 un altro giocatore proveniente dal Marocco che indossa la maglia del Toro e si tratta del centravanti Rachid Arma che ha totalizzato 12 presenze con un gol a segno. Il giocatore dello Stato nordafricano che ha avuto un miglior impatto nel Torino è stato certamente Omar El Kaddouri che tra il 2013 e il 2015 è stato un centrocampista importante nel Torino di Gian Piero Ventura ed è stato spesso chiamato in causa sia in Serie A che in Europa League. Oggi è rimasto svincolato dopo una lunga avventura con il Paok e delle brevi esperienze tra Cluj e Spal ma El Kaddouri nel Toro vanta comunque 9 reti in 76 partite totali. Il quarto - e per ora ultimo - marocchino ad aver giocato con la maglia granata è Adam Masina, difensore che ancora attualmente fa parte della rosa e che è un giocatore di esperienza sul quale anche Baroni sembra voler puntare per la nuova stagione, pur non partendo tra i primi delle gerarchie del reparto arretrato. Per concludere l'elenco, ci sono ancora due calciatori dal Marocco che sono transitati in granata ma che non hanno mai esordito in prima squadra pur essendo stati convocati. Si tratta del terzino destro Shady Oukhadda, oggi al Modena, che tra il 2016 e il 2018 ha giocato nell'Under 17 e nella Primavera granata e anche di Amine Ghazoini, pure lui terzino destro e che oggi gioca in Romania col Craiova, che è stato nella Primavera del Toro dal 2019 al 2020.