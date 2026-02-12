Da Lazaro a Ilkhan, passando per Tameze: il punto sui rinnovi di contratto

Il Torino vede diversi suoi giocatori andare in scadenza di contratto a fine stagione: nodo Maripan e incognita Savva

Federico De Milano Caporedattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 09:56)

Si avvicina la fine della Serie A e per il Torino - dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia - restano da giocare ancora soltanto 14 partite di campionato, prima del termine della stagione. Un tema extra-campo che riaffiora spesso in questo periodo è quello relativo alla rosa della prossima stagione con il primo quesito che è sempre su quali calciatori confermare nell'organico per la stagione ventura. In casa Toro un altro elemento da tenere in considerazione quando si fanno questi ragionamenti è quello relativo ai contratti in scadenza perché quest'anno non sono pochi.

Maripan e il nodo rinnovo con il Toro — Al netto dei parecchi calciatori che la società dovrà decidere se mantenere nella rosa della prossima stagione dopo il loro arrivo in prestito con diritto di riscatto, sono ben sei i calciatori di proprietà della prima squadra granata che attualmente hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Uno dei casi più spinosi in questo momento è quello relativo a Guillermo Maripan: l'esperto centrale cileno ha già dialogato nelle scorse settimane con la dirigenza per un possibile prolungamento dell'attuale accordo. A quanto emerso, però, c'è una differenza di vedute sull'ingaggio e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto. Certo è che a una squadra come quella di mister Marco Baroni avere un difensore come Maripan può fare molto comodo nell'economia di una stagione.

Lazaro, Tameze e Sazonov possono salutare — Ci sono poi altri tre giocatori che invece sono a forte rischio addio al prossimo 30 giugno. Il primo è Saba Sazonov che dopo la sua mancata cessione nell'ultimo giorno del mercato estivo è rimasto all'ombra della Mole ma ai margini. Il difensore georgiano - salvo clamorosi colpi di scena - è destinato a lasciare il Filadelfia al termine della stagione e cercare altrove nuove fortune per la sua carriera. In un ottica di ringiovanimento dell'organico, altri due elementi che potrebbero essere lasciati liberi al termine della stagione sono Valentino Lazaro e Adrien Tameze. Entrambi stanno vivendo parecchi alti e bassi negli ultimi mesi e non sembrano poter offrire le giuste garanzie di rendimento per un futuro nel Torino. Salvo exploit da qui al termine della stagione, anche per loro due sembra essere più probabile - ad oggi - un addio al termine della stagione. Un mancato rinnovo di contratto per loro, e quindi una partenza in estate, sarebbe anche in ottica età anagrafica visto che il laterale austriaco viaggia verso il compimento dei 30 anni mentre il mediano francese ha da poco spento 32 candeline.

I tifosi vogliono la permanenza di Ilkhan, incognita Savva — C'è poi un calciatore giovane che proprio in quest'ultima annata si sta mettendo molto in mostra. Si tratta di Emirhan Ilkhan che è tornato protagonista con la maglia del Toro a suon di grandi prestazioni. All'interno del suo attuale contratto, il regista classe 2004 ha un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione ma in casi come questi è forse conveniente anche andare a stipulare un nuovo accordo pluriennale per poter programmare con convinzione e certezza il futuro su quello che può diventare un elemento cardine del Torino nei prossimi anni. Resta da capire se la società riuscirà a mettersi d'accordo con gli agenti di Ilkhan per un prolungamento con un nuovo ingaggio, in tempi consoni. Infine, l'ultimo giocatore granata che è in scadenza di contratto è Zanos Savva. Il giovane cipriota sta vivendo da mesi un periodo molto sfortunato per la sua carriera perché è fermo per infortunio dopo che esordì in Serie A con Juric (trovando anche la rete) nel campionato 2023/24. I segnali che arrivano sulla situazione dell'ala classe 2005 sono buoni e la società proverà a mandarlo in campo entro fine stagione per capire quale decisione prendere in merito al suo futuro.